أنسو فاتي يغادر برشلونة نهائياً

أعلن ، في بيان رسمي، رحيل لاعبه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليصبح ثاني المغادرين بعد أليكس بينيا.

وأوضح النادي الكتالوني أنه توصل إلى اتفاق مع بشأن انتقال فاتي بشكل نهائي، بعدما قضى اللاعب الموسم الماضي معاراً إلى الفريق الفرنسي.

وكان أنسو فاتي قد انضم إلى عام 2012، وبدأ مشواره مع فرق الشباب في سن العاشرة، قبل أن يظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول على ملعب " " في موسم 2019/2020.

وخاض فاتي 123 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 29 هدفاً، إلا أن الإصابات أثرت كثيراً على مسيرته، قبل أن يخرج معاراً إلى في النصف الثاني من موسم 2023/2024، ثم إلى موناكو في الموسم الماضي.

وأكد برشلونة أن انتقال فاتي إلى موناكو سيكون دائماً، مع احتفاظ النادي بنسبة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.

واختتم النادي بيانه بالقول: "نود شكر أنسو فاتي على التزامه وتفانيه ومساهمته خلال فترة وجوده في الفريق، ونتمنى له كل التوفيق في ، داخل وخارج الملعب".