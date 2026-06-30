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رياضة

أنسو فاتي يغادر برشلونة نهائياً

Lebanon 24
30-06-2026 | 15:30
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أنسو فاتي يغادر برشلونة نهائياً
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أعلن نادي برشلونة، في بيان رسمي، رحيل لاعبه أنسو فاتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليصبح ثاني المغادرين بعد أليكس بينيا.

وأوضح النادي الكتالوني أنه توصل إلى اتفاق مع موناكو بشأن انتقال فاتي بشكل نهائي، بعدما قضى اللاعب الموسم الماضي معاراً إلى الفريق الفرنسي.

وكان أنسو فاتي قد انضم إلى برشلونة عام 2012، وبدأ مشواره مع فرق الشباب في سن العاشرة، قبل أن يظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول على ملعب "كامب نو" في موسم 2019/2020.

وخاض فاتي 123 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 29 هدفاً، إلا أن الإصابات أثرت كثيراً على مسيرته، قبل أن يخرج معاراً إلى برايتون في النصف الثاني من موسم 2023/2024، ثم إلى موناكو في الموسم الماضي.

وأكد برشلونة أن انتقال فاتي إلى موناكو سيكون دائماً، مع احتفاظ النادي بنسبة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.

واختتم النادي بيانه بالقول: "نود شكر أنسو فاتي على التزامه وتفانيه ومساهمته خلال فترة وجوده في الفريق، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل، داخل وخارج الملعب".

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