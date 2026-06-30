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رياضة

كأس العالم.. هالاند يقود النرويج إلى دور الـ16

Lebanon 24
30-06-2026 | 15:53
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كأس العالم.. هالاند يقود النرويج إلى دور الـ16
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تأهل منتخب النرويج إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعد فوزه على كوت ديفوار بنتيجة 2-1، في مباراة مثيرة حُسمت في الدقائق الأخيرة، فيما ودّع المنتخب الإيفواري البطولة.
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وبدأت المباراة بمحاولات مبكرة من الطرفين، إذ ظهر إيرلينغ هالاند لأول مرة في الدقيقة الثالثة بضربة رأسية بعد عرضية من الجهة اليسرى، لكن الدفاع الإيفواري أبعد الكرة. وردت كوت ديفوار بمحاولات عبر يان ديوماندي ونيكولا بيبي، إلا أن الدفاع النرويجي بقي حاضراً.

وفي الدقيقة 19، سنحت فرصة خطيرة لكوت ديفوار بعد توغل كونان داخل منطقة الجزاء وتسديدة بيمناه اصطدمت بالشباك الجانبية. وبعدها بدقائق، نشط المنتخب الإيفواري عبر المرتدات، خصوصاً من ديوماندي وبيبي، لكن آير وبيدرسون تدخلا في أكثر من كرة لإبعاد الخطر.

ورغم الاستفاقة الإيفوارية، تمكنت النرويج من افتتاح التسجيل في الدقيقة 39 عبر نوسا، الذي استلم الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يفتح زاوية التسديد ويضع الكرة في الشباك.

وكادت النرويج أن تضيف الهدف الثاني سريعاً، بعدما مرر سورلوث كرة باتجاه هالاند في الدقيقة 41، لكن سانغاري تدخل وأنقذ كوت ديفوار. ثم اقترب سورلوث مجدداً من التسجيل في الدقيقة 43 بضربة رأسية مرت قريبة من المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، طالبت كوت ديفوار بركلة جزاء بعد سقوط بيبي داخل المنطقة، قبل أن يهدر أغبادو فرصة من كرة عرضية لعبها بيبي، لتنتهي المرحلة الأولى بتقدم النرويج 1-0.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل المنتخب الإيفواري بقوة بحثاً عن التعادل. ففي الدقيقة 48، وزع بيبي كرة خطيرة تدخل معها الحارس النرويجي بصعوبة، قبل أن تصل إلى كونان الذي أرسل عرضية باتجاه بوني، لكن الدفاع النرويجي أبعد الخطر.

وفي الدقيقة 54، تألق الحارس نيلاند وتصدى لتسديدة خطيرة من بيبي، ثم عاد كيسي وأهدر فرصة أخرى في الدقيقة 55 بعد تمريرة من بيبي، لكن كرته جاءت ضعيفة بين يدي الحارس.

واستمرت كوت ديفوار في الضغط، فيما حاولت النرويج الرد عبر المرتدات. وفي الدقيقة 58، لعب أوديغارد ركلة حرة باتجاه سورلوث، لكن فوفانا سيطر على الكرة بصعوبة. وبعدها بثلاث دقائق، كاد أماد أن يصنع خطورة جديدة، لكن آير تدخل وحول الكرة إلى ركنية.

وفي الدقيقة 75، أدركت كوت ديفوار التعادل عبر أماد ديالو، الذي راوغ ومر بين دفاع النرويج قبل أن يضع الكرة في الشباك، لتصبح النتيجة 1-1.

وبعد الهدف، طالبت كوت ديفوار بركلة جزاء في الدقيقة 77 بعد كرة بينية بين بيبي وإيلي واهي، إثر تدخل من فولف على بيبي، لكن اللعب استمر. وفي المقابل، دفعت النرويج بأورسنس بدلاً من بيدرسون.

وفي الدقيقة 86، حسمت النرويج المباراة بعدما وصلت تمريرة بينية إلى هالاند، الذي وضع الكرة في الشباك مسجلاً الهدف الثاني للنرويج.

وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً كبيراً من كوت ديفوار بحثاً عن التعادل. ففي الدقيقة 90+1، أرسل كونان كرة عرضية كادت أن تسقط في مرمى نيلاند، لكن الحارس تدخل ببراعة. ثم حصل المنتخب الإيفواري على ركلة حرة خطيرة في الدقيقة 90+4، قبل أن يتألق نيلاند مجدداً في الدقيقة 90+6 بتصدٍ رائع لتسديدة كيسي.

واستمرت المحاولات الإيفوارية حتى الدقيقة 90+7 عبر ركنية نفذها أماد، لكن الدفاع النرويجي تدخل وأنهى الخطر.

وانتهت المباراة بفوز النرويج 2-1، لتبلغ دور الـ16، فيما غادرت كوت ديفوار البطولة بعد مباراة قاتلت فيها حتى اللحظات الأخيرة.
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