ليلة هاري كين.. إنكلترا تقلب الطاولة على الكونغو

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بلغ منتخب دور الـ16 من 2026، بعد فوزه الصعب على الكونغو بنتيجة 2-1، في مباراة مثيرة ضمن دور الـ32، حُسمت في الدقائق الأخيرة بفضل هاري كين.ودخل منتخب الكونغو الديمقراطية المباراة بقوة، ونجح في مباغتة إنكلترا مبكراً. ففي الدقيقة السابعة، سجل برايان تسيبينغا هدف التقدم بتسديدة بالقدم اليمنى من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، وضعها في الزاوية الأرضية اليسرى، بعد تمريرة حاسمة من شانسيل مبيمبا.الهدف المبكر أربك المنتخب الإنكليزي، الذي حاول العودة سريعاً إلى أجواء اللقاء، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي واضح من الكونغو الديمقراطية. وفي الدقيقة 19، حصل جود بيلينغهام على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي، قبل أن يتلقى نوح صديقي بطاقة صفراء للكونغو في الدقيقة 28.ورغم محاولات إنكلترا للضغط، حافظ المنتخب الكونغولي على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بنتيجة 1-0، ليضع المنتخب الإنكليزي أمام اختبار صعب في الشوط الثاني.ومع بداية النصف الثاني، لجأ منتخب إنكلترا إلى التبديلات بحثاً عن تنشيط الهجوم. ففي الدقيقة 61، دخل بوكايو بدلاً من شوكوونونسو ماديوكي، وأنتوني غوردون بدلاً من ماركوس راشفورد. وبعدها، دفع منتخب الكونغو بميسشاك إليا بدلاً من ناتانيل مبوكو في الدقيقة 64، قبل أن يدخل إبيريشي إزي بدلاً من ديوب سبينس في الدقيقة 70.هذه التغييرات منحت إنكلترا دفعاً هجومياً واضحاً، وخصوصاً عبر غوردون، الذي صنع نقطة التحول في المباراة. ففي الدقيقة 75، أرسل غوردون عرضية وصلت إلى هاري كين، الذي سجل هدف التعادل بضربة رأسية من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى.بعد التعادل، حاولت الكونغو امتصاص الضغط الإنكليزي، وأجرت تبديلين في الدقيقة 76 بدخول ثيو بونجوندا وإدوارد كاييمبي بدلاً من برايان تسيبينغا ونغالاييل موكاو. لكن إنكلترا واصلت ضغطها بحثاً عن هدف الحسم.وفي الدقيقة 86، عاد هاري كين ليظهر في الموعد الحاسم، بعدما تلقى تمريرة من أنتوني غوردون داخل منطقة الجزاء، وسدد بالقدم اليمنى من الجهة اليمنى إلى أعلى الزاوية اليمنى، مانحاً إنكلترا التقدم 2-1.وحافظ منتخب إنكلترا على تقدمه في الدقائق الأخيرة، ليحسم المباراة بصعوبة ويتجاوز عقبة الكونغو الديمقراطية، بعد مواجهة بدأت بصدمة مبكرة وانتهت بعودة إنكليزية قادها هاري كين بهدفين حاسمين.