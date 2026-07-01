هاري كين يتخطى بيليه في قائمة هدافي كأس العالم

تجاوز قائد منتخب إنجلترا، هاري كين، الأسطورة البرازيلية بيليه في ترتيب الهدافين التاريخيين لكأس العالم، بعدما قاد بلاده إلى فوز صعب على الكونغو في دور الـ32 من مونديال 2026، المقام حالياً في وكندا والمكسيك.

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وسجل كين ثنائية متأخرة خلال 11 دقيقة فقط، أنقذت منتخب "الأسود الثلاثة" من الخروج المبكر، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي حيث سيواجه منتخب المكسيك.

وبهذا الإنجاز، رفع كين رصيده إلى 13 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بينها 5 أهداف في النسخة الحالية، متقدماً على بيليه الذي سجل 12 هدفاً خلال ثلاث مشاركات مع المنتخب البرازيلي.

ويواصل تصدر قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال بـ19 هدفاً، يليه الفرنسي كيليان مبابي بـ18 هدفاً، ثم الألماني ميروسلاف كلوزه بـ16 هدفاً. (العربية)