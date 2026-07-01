ليلة درامية في المونديال.. بلجيكا تقلب الطاولة على السنغال وتتأهل

حقق منتخب فوزاً مثيراً على السنغال بنتيجة 3-2 بعد التمديد، في مباراة قوية حُسمت بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

وبدأ المنتخب السنغالي المباراة بصورة أفضل، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 25 عبر محمد ديارا، الذي تابع كرة من مسافة قريبة جداً وسددها بقدمه اليمنى في الشباك، مانحاً السنغال التقدم 1-0.

وحافظت السنغال على تقدمها حتى نهاية الشوط الأول، فيما لم تنجح بلجيكا في إيجاد الحلول الهجومية الكافية، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب السنغالي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع منتخب بلجيكا بروميلو لوكاكو بدلاً من دي كيتيلير، في محاولة لتنشيط الخط الأمامي. لكن السنغال ضربت مجدداً في الدقيقة 51، بعدما سجل إسماعيلا سار الهدف الثاني بتسديدة بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليمنى، بعد تمريرة بينية من موسى نياخات.

بعد الهدف الثاني، أجرى منتخب بلجيكا تبديلات إضافية، فدخل دودي لوكيباكيو بدلاً من جيريمي دوكو، ونيكولاس راسكين بدلاً من كيفين دي بروينه في الدقيقة 56، ثم دييغو موريرا بدلاً من هانز فاناكين في الدقيقة 63. وحصل براندون ميشيل على بطاقة صفراء في الدقيقة 64.

وفي المقابل، حاولت السنغال إدارة تقدمها، فأجرت عدة تبديلات، بينها دخول مامادو كامارا بدلاً من بابي جويي، ثم إبراهيم مباي وبابي سار بدلاً من إليمان ندياي ومحمد ديارا. وحصل كامارا على بطاقة صفراء في الدقيقة 67.

وظلت بلجيكا تبحث عن العودة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح لوكاكو في تقليص الفارق في الدقيقة 86، بعدما تابع عرضية من توماس منير وسدد بقدمه اليمنى من داخل منطقة ياردات إلى أعلى منتصف المرمى.

وبعد ثلاث دقائق فقط، عادت بلجيكا إلى المباراة بالكامل. ففي الدقيقة 89، سجل يوري تيليمانس هدف التعادل بضربة رأسية من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى، بعد تمريرة حاسمة من لياندرو تروسارد، لتتحول النتيجة إلى 2-2 ويذهب اللقاء إلى الوقت الإضافي.

وفي الشوط الإضافي الأول، أجرت السنغال تبديلين بدخول نيكولاس جاكسون بدلاً من ساديو ماني، والحاج ديوف بدلاً من جاكوبس، ثم دخل بارا نداي بدلاً من إدريسا جاي في الدقيقة 96. أما بلجيكا، فأدخلت أمادو بدلاً من لياندرو تروسارد في الدقيقة 109.

وبقي التعادل مسيطراً حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن تعود تقنية الفيديو لتلعب دوراً حاسماً. ففي الدقيقة 120، قرر الحكم احتساب ركلة جزاء لبلجيكا بعد مراجعة “الفار”.

وتقدم يوري تيليمانس لتنفيذ الركلة في الدقيقة 120+5، وسددها بقدمه اليمنى إلى أعلى الزاوية اليمنى، مسجلاً هدف الفوز الثالث لبلجيكا.

وانتهت المباراة بفوز بلجيكا على السنغال 3-2، بعد مواجهة مثيرة شهدت عودة بلجيكية متأخرة من تأخر بهدفين، قبل أن يحسم تيليمانس التأهل بركلة جزاء قاتلة في نهاية الوقت الإضافي.