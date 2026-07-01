بعشرة لاعبين.. أميركا تقصي البوسنة من المونديال وتكمل نحو دور الـ16

تأهل منتخب بفوز مهم على البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0، في مباراة حسمها أصحاب الأرض رغم اللعب بعشرة لاعبين خلال الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الولايات المتحدة بهدف دون رد، بعدما نجح فولارين بالوغون في افتتاح التسجيل في الدقيقة 45، بتسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء إلى منتصف المرمى، مانحاً المنتخب الأميركي أفضلية مهمة قبل الدخول إلى الاستراحة.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى منتخب البوسنة والهرسك ثلاثة تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 51، بدخول إسمير باجركتاريفيتش بدلاً من جيجوفيك، وبنجامين تاهيروفيتش بدلاً من آي. سونجيتش، وإرمين مهميتش بدلاً من إيدين دجيكو الذي خرج بسبب الإصابة.

لكن المباراة أخذت منعطفاً جديداً في الدقيقة 63، بعدما تدخلت تقنية الفيديو لمراجعة لقطة تخص بالوغون. وبعد المراجعة، قرر الحكم طرد اللاعب الأميركي في الدقيقة 64، ليكمل منتخب الولايات المتحدة اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، حافظ المنتخب الأميركي على توازنه، فيما حاول منتخب البوسنة والهرسك الاستفادة من الوضع الجديد والضغط بحثاً عن التعادل. وفي الدقيقة 75، أجرى المنتخب البوسني تبديلين جديدين بدخول تباكوفيتش بدلاً من سعيد كولاسيناك، وعمار ميميتش بدلاً من نيكولا كاتيك.

وفي الدقيقة 80، تلقى ستجيبان راديلجيتش بطاقة صفراء بعد خطأ سيء، قبل أن تستغل الولايات المتحدة ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 82، سجل منها مالك تيلمان الهدف الثاني بتسديدة بالقدم اليمنى إلى أعلى الزاوية اليسرى.

وبعد الهدف، أجرى المنتخب الأميركي تبديلات للحفاظ على النتيجة، فدخل سيباستيان برهالتر بدلاً من سيرجينو ديست في الدقيقة 87، ثم ريكاردو بدلاً من كريستيان بوليشيتش في الدقيقة 88، قبل أن يشارك جيوفاني رينا بدلاً من وستون مكيني في الوقت بدل الضائع.

وحافظ منتخب الولايات المتحدة على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليخرج بفوز 2-0 على البوسنة والهرسك، في مباراة شهدت هدفاً لبالوغون قبل طرده، وحسماً متأخراً من تيلمان بركلة حرة مباشرة.