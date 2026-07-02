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رياضة

هل سيكون يامال جاهزا قبل مباراة النمسا؟ مدربه يكشف

Lebanon 24
02-07-2026 | 00:23
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هل سيكون يامال جاهزا قبل مباراة النمسا؟ مدربه يكشف
هل سيكون يامال جاهزا قبل مباراة النمسا؟ مدربه يكشف photos 0
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أكد لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، أن لامين يامال أصبح جاهزاً لخوض مباراة كاملة في كأس العالم 2026، إذا احتاج الفريق إلى ذلك.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة النمسا، مساء الخميس، في دور الـ32 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكان جناح برشلونة، البالغ 18 عاماً، قد شارك في 141 دقيقة فقط خلال مباريات إسبانيا الثلاث في دور المجموعات، وسجل هدفاً واحداً، بعدما تعامل الجهاز الفني بحذر مع عودته من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في 22 نيسان الماضي.

وقال دي لا فوينتي، في حديثه للصحفيين: "بإمكان لامين أن يلعب في أي مركز نطلبه منه. لقد تعاملنا معه بحذر شديد، كما نفعل في إدارة تعافي جميع لاعبينا".

وأضاف: "لامين في حالة جيدة جداً الآن، والأهم من ذلك، يمكنكم جميعاً أن تروا مدى رغبته في اللعب"، قبل أن يبتسم قائلاً: "سنرى إن كان سيلعب غداً".

وكان يامال قد شارك بديلاً في لقاء إسبانيا الافتتاحي أمام الرأس الأخضر، ثم سجل هدفه الأول في كأس العالم بعد دخوله أساسياً أمام السعودية، قبل أن يلعب 76 دقيقة ضد أوروغواي.

كما أعلن دي لا فوينتي جاهزية يريمي بينو لمواجهة النمسا، بعدما تعافى من إصابة في الكتف خلال مباراة أوروغواي، إضافة إلى عودة فيكتور مونيوز بعد غيابه عن دور المجموعات بسبب إصابة عضلية.

في المقابل، لا يُتوقع أن يشارك نيكو ويليامز أمام النمسا، رغم تحسن إصابته في الفخذ، على أن يكون متاحاً في حال تأهل إسبانيا إلى دور الـ16.

وتدخل إسبانيا الأدوار الإقصائية وهي تبحث عن كسر عقدة الخروج المبكر، بعدما ودعت أول مباراة إقصائية في النسختين السابقتين من كأس العالم، وخرجت من دور المجموعات عام 2014.

ويملك المنتخب الإسباني حالياً سلسلة قوية مع دي لا فوينتي، الذي قاده للفوز بدوري أمم أوروبا 2023 وكأس أوروبا 2024، ولم يخسر معه سوى مباراتين من أصل 45، فيما لم تستقبل شباكه أي هدف في النسخة الحالية من المونديال. (سكاي نيوز)

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