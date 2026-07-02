ميسي على عرش هدافي المونديال.. ومبابي يطارده

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ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفاً، متجاوزاً كلوزه.وجاء الإنجاز بعد انطلاقة تهديفية قوية لميسي في النسخة الحالية، إذ سجل أول ثلاثية "هاتريك" في مسيرته المونديالية أمام الجزائر، ثم أضاف ثنائية في شباك النمسا، قبل أن يسجل هدفاً أمام في ختام دور المجموعات.وبذلك، وصل ميسي إلى 19 هدفاً في 6 مشاركات مونديالية بدأت عام 2006، مروراً بنسخ 2010 و2014 و2018 و2022، وصولاً إلى نسخة 2026، وذلك خلال 29 مباراة.لكن الصراع على صدارة الهدافين لا يتوقف عند ميسي، إذ واصل الفرنسي كيليان مبابي صعوده السريع في القائمة التاريخية، بعدما قفز إلى المركز الثاني برصيد 18 هدفاً.وسجل مبابي 6 أهداف حتى الآن في النسخة الحالية، عبر 3 ثنائيات متتالية أمام السنغال والعراق والسويد، ليبلغ هذا الرصيد خلال 18 مباراة فقط في 3 نسخ مونديالية.وكان مبابي قد سجل 4 أهداف في نسخة 2018، ثم 8 أهداف في مونديال 2022، قبل أن يعزز أرقامه في البطولة الحالية، ما يجعله مرشحاً قوياً لمزاحمة ميسي على الصدارة مستقبلاً، في ظل معدله التهديفي المرتفع.وتراجع ميروسلاف كلوزه إلى المركز الثالث برصيد 16 هدفاً، سجلها في 24 مباراة خلال 4 نسخ بين 2002 و2014، وهي النسخة التي تُوج فيها مع باللقب.ويحتل البرازيلي رونالدو المركز الرابع بـ15 هدفاً في 19 مباراة، بعدما شارك في 4 نسخ مونديالية، وسجل 4 أهداف في 1998، و8 أهداف في 2002، و3 أهداف في 2006، علماً أنه تُوج في 1994 من دون تسجيل أهداف.أما المركز الخامس، فيعود إلى أسطورة ألمانيا الغربية جيرد مولر برصيد 14 هدفاً في 13 مباراة فقط، خلال نسختي 1970 و1974.وفي المركز السادس، يأتي الفرنسي جوست فونتين بـ13 هدفاً، سجلها كلها في نسخة واحدة عام 1958 خلال 6 مباريات فقط، وهو رقم قياسي لا يزال صامداً في تاريخ كأس العالم.ويشاركه المركز نفسه المهاجم الإنكليزي هاري كين، بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفاً، بينها 5 أهداف في مونديال 2026، إضافة إلى 6 أهداف في نسخة 2018 وهدفين في 2022.ويتقدم كين بذلك على البرازيلي بيليه، الذي يحتل المركز الثامن برصيد 12 هدفاً في 14 مباراة عبر 4 نسخ مونديالية.وتضم القائمة بعد ذلك أسماء بارزة مثل الألماني يورغن كلينسمان والمجري ساندور كوتشيس برصيد 11 هدفاً لكل منهما، ثم مجموعة من الهدافين الذين سجلوا 10 أهداف، بينهم غابرييل باتيستوتا وكريستيانو رونالدو وغاري لينيكر وتوماس مولر.كما تضم قائمة أصحاب 9 أهداف أسماء كبيرة مثل روبرتو باجيو، وإيزيبيو، وجيرزينيو، وباولو روسي، وكارل هاينز رومينيغه، وديفيد فيا، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا". (سكاي نيوز)