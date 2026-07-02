خطأ تحكيمي كبير.. الحكم يحرم إسبانيا من هدف صحيح أمام النمسا (فيديو)

أثار الحكم نيبيرغ جدلًا خلال مباراة و ضمن دور الـ32 من 2026، بعد إلغاء هدف لمارك كوكوريلا.

وفي التفاصيل، سجّل مارك كوكوريلا هدفًا من تسديدة قوية بعد ركنية أحدثت ارتباكًا داخل منطقة الجزاء، قبل أن يلغيه الحكم بداعي خطأ على الحارس ألكسندر شلاغر.

وأظهرت الإعادة أن احتكاك باو كوبارسي مع الحارس كان محدودًا، ما جعل قرار الإلغاء محل اعتراض، خاصة مع عدم العودة إلى تقنية الفيديو (VAR) قبل استئناف اللعب.

ويأتي شلاغر، حارس ، في قلب اللقطة المثيرة للجدل، وسط انتقادات واسعة لقرار الحكم.







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GOAL DISALLOWED ❌



Marc Cucurella hammers the loose ball into the net, but it's ruled out! What do you think of that decision...? 🧐#FIFAWorldCup | #beINWC26 | #Spain pic.twitter.com/8SZYAKa43b