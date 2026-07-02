تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

خطأ تحكيمي كبير.. الحكم يحرم إسبانيا من هدف صحيح أمام النمسا (فيديو)

Lebanon 24
02-07-2026 | 16:00
A-
A+
خطأ تحكيمي كبير.. الحكم يحرم إسبانيا من هدف صحيح أمام النمسا (فيديو)
خطأ تحكيمي كبير.. الحكم يحرم إسبانيا من هدف صحيح أمام النمسا (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أثار الحكم السويدي جلين نيبيرغ جدلًا خلال مباراة إسبانيا والنمسا ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعد إلغاء هدف لمارك كوكوريلا.

وفي التفاصيل، سجّل مارك كوكوريلا هدفًا من تسديدة قوية بعد ركنية أحدثت ارتباكًا داخل منطقة الجزاء، قبل أن يلغيه الحكم بداعي خطأ على الحارس ألكسندر شلاغر.

وأظهرت الإعادة أن احتكاك باو كوبارسي مع الحارس كان محدودًا، ما جعل قرار الإلغاء محل اعتراض، خاصة مع عدم العودة إلى تقنية الفيديو (VAR) قبل استئناف اللعب.

ويأتي شلاغر، حارس ريد بول سالزبورغ، في قلب اللقطة المثيرة للجدل، وسط انتقادات واسعة لقرار الحكم.


Advertisement

GOAL DISALLOWED ❌

Marc Cucurella hammers the loose ball into the net, but it's ruled out! What do you think of that decision...? 🧐#FIFAWorldCup | #beINWC26 | #Spain pic.twitter.com/8SZYAKa43b

مواضيع ذات صلة
إسبانيا تفوز على النمسا 3-0 وتبلغ دور الـ16
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 07:34:03 Lebanon 24 Lebanon 24
النمسا تستقطب استثمارًا تقنيًا كبيرًا من شركة غوغل
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 07:34:03 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز منتخب النمسا على منتخب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف في كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 07:34:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هدف تعادل للأردن في مرمى النمسا (1-1)
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 07:34:03 Lebanon 24 Lebanon 24

ريد بول سالزبورغ

بول سالزبورغ

كأس العالم

سالزبورغ

السويدي

السويد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:18 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:41 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:29 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:11 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
00:18 | 2026-07-03
Lebanon24
23:41 | 2026-07-02
Lebanon24
23:00 | 2026-07-02
Lebanon24
22:29 | 2026-07-02
Lebanon24
22:11 | 2026-07-02
Lebanon24
12:21 | 2026-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24