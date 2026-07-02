من خطأ دفاعي إلى عودة مثيرة.. البرتغال تقلب الطاولة على كرواتيا في المونديال

حجز منتخب مقعده في دور الـ16 من 2026، بعد فوز مثير على كرواتيا بهدفين مقابل هدف واحد، في مواجهة قلب خلالها تأخره إلى انتصار ثمين.

ودخلت البرتغال اللقاء بتشكيلة قوية، اعتمد فيها المدرب روبيرتو مارتينيز على في خط الهجوم، إلى جانب فيتينها وجواو نيفيز وبرونو فيرنانديز في وسط الملعب.

ورغم استحواذ المنتخب على في الشوط الأول، فإنه لم ينجح في تهديد مرمى كرواتيا بشكل واضح، فيما اعتمد رفاق على الهجمات المرتدة.

وفي الشوط الثاني، ارتفع إيقاع المباراة، وظهرت كرواتيا بصورة أفضل، قبل أن تستغل خطأ دفاعياً قاتلاً لتفتتح التسجيل في الدقيقة 53 عبر إيفان بيريشيتش.

وحاولت البرتغال العودة سريعاً، وسجل هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل، قبل أن يحصل المنتخب البرتغالي على ركلة جزاء في الدقيقة 68، ترجمها رونالدو بنجاح إلى هدف التعادل.

وبعد ذلك، دفع مارتينيز بغونزالو بدلاً من رونالدو، ليخطف مهاجم إي سي هدف الفوز للبرتغال في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، برأسية رائعة.

وحاولت كرواتيا إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة، وسجل جوسكو غفارديول هدفاً في الثواني الأخيرة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وبهذا الفوز، ضربت البرتغال موعداً قوياً مع في دور الـ16، في واحدة من أبرز مواجهات الدور المقبل.