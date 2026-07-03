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خاص

كرة القدم أمام توقفات جديدة.. هل تضيع هويتها؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
03-07-2026 | 04:30
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كرة القدم أمام توقفات جديدة.. هل تضيع هويتها؟
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لم تعد فواصل الراحة في كأس العالم تفصيلاً صحياً عابراً. فما بدأ كإجراء لحماية اللاعبين من الحرارة المرتفعة، تحوّل سريعاً إلى واحدة من أكثر النقاط إثارة للنقاش في البطولة: هل ما زلنا أمام كرة قدم بإيقاعها التقليدي، أم أمام نسخة جديدة أكثر تقطعاً، تشبه في بعض تفاصيلها الرياضات الأميركية؟
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في مونديال 2026، فرضت "فيفا" فواصل راحة أو ما يعرف بـ"فواصل ترطيب"إلزامية في منتصف كل شوط. عملياً، باتت المباراة لا تُلعب على شوطين فقط كما اعتاد الجمهور، بل على أربع مراحل قصيرة، تفصل بينها لحظات توقف ثابتة عند الدقيقة 20 من كل شوط.

من الناحية الطبية، تبدو الفكرة مفهومة. البطولة تُقام في ظروف مناخية صعبة، وبعض المباريات تُلعب تحت درجات حرارة مرتفعة ورطوبة مؤثرة. اللاعب لا يحتاج فقط إلى شرب الماء، بل إلى خفض حرارة الجسم وتعويض الأملاح وتخفيف الضغط البدني. لذلك، يدافع الأطباء الرياضيون عن هذه الفواصل باعتبارها جزءاً من إدارة المخاطر، لا رفاهية أو تدخلاً غير ضروري.

لكن المشكلة بدأت عندما تجاوزت الاستراحة وظيفتها الصحية. خلال ثلاث دقائق فقط، تغيّر شكل المباراة. المدرب يجمع لاعبيه، يصحح تمركزاً، يوقف خطأ تكتيكياً، يطلب الضغط من جهة محددة، أو يهدئ فريقاً فقد السيطرة. في مباريات خروج المغلوب، قد تساوي هذه الدقائق اجتماعاً مصغراً داخل الملعب، في توقيت لا يملكه المدرب عادة إلا بين الشوطين. وبالتالي، بات هذا الفاصل فرصة لإعادة المباراة إلى نقطة الصفر

ولكن هذا التحول يطرح سؤالاً أساسياً: هل تخسر كرة القدم إحدى أهم ميزاتها؟ اللعبة تاريخياً قامت على الاستمرارية. لا وقت مستقطعاً بيد المدرب، لا توقفات كثيرة، ولا تدخل دائم لتفكيك الإيقاع. قوة كرة القدم أنها تمنح الفريق المتفوق فرصة لخنق خصمه من دون انقطاع. أما الآن، فكل فريق يعرف أن هناك محطة قريبة يمكن أن تنقذه من ضغط عشر دقائق سيئة.

من ناحية أخرى، تدخل المسألة التجارية. فالفاصل يعتبر ميرو مهمة للبث التلفزيوني. فكرة القدم كانت دائماً أقل جاذبية للمعلنين من بعض الرياضات الأميركية بسبب قلة التوقفات داخل المباراة. الآن، يظهر أمام الناقلين وقت مضمون داخل كل شوط. هذه النقطة تحديداً تثير شكوك جزء من الجمهور: هل الفاصل لحماية اللاعب فقط، أم أنه أصبح أيضاً مساحة إعلانية جديدة؟

السؤال الأكبر الآن ليس ما إذا كانت فواصل الترطيب ضرورية في ظروف مناخية قاسية. غالباً هي كذلك. السؤال الحقيقي: هل تبقى مرتبطة بالحاجة الطبية فقط، أم تتحول إلى قاعدة ثابتة في كرة القدم العالمية حتى خارج الظروف التي تستدعيها؟

إذا بقيت الفواصل مرتبطة بالحرارة وسلامة اللاعبين، فسيكون من السهل الدفاع عنها. أما إذا أصبحت جزءاً دائماً من شكل المباراة، فستدخل كرة القدم مرحلة جديدة من الجدل.
 
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