بركلات الترجيح.. مصر تطيح بأستراليا وتعبر إلى دور الـ16

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تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.وبدأت المباراة بحذر أمام ضغط أسترالي مبكر، إذ اصطدمت تسديدة قوية للمنتخب بالعارضة في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتدخل رامي ربيعة ببراعة لإبعاد هجمة خطيرة في الدقيقة السادسة.ورغم الأفضلية في الدقائق الأولى، نجح المنتخب المصري في افتتاح التسجيل في الدقيقة 12 عبر إمام عاشور، الذي سجل بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء، مانحاً “الفراعنة” تقدماً مبكراً غيّر شكل المباراة.بعد الهدف، حاول منتخب مصر امتصاص الضغط الأسترالي والاعتماد على الهجمات المعاكسة. وكاد عمر مرموش أن يعزز النتيجة في الدقيقة 16 بتسديدة خطيرة، لكن الدفاع الأسترالي تصدى لها. كما قاد زيكو هجمة في الدقيقة 20 انتهت بتسلل.وشهد الشوط الأول تألقاً واضحاً من الحارس مصطفى شوبير، الذي تصدى لأكثر من محاولة أسترالية، أبرزها تسديدة قوية من بيهيتش في الدقيقة 35، ثم خروج موفق في الدقيقة 36 أمام المهاجم الأسترالي. وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر 1-0.ومع بداية الشوط الثاني، أهدر عمر مرموش فرصة مهمة لإضافة الهدف الثاني بعد انفراده بالحارس الأسترالي في الدقيقة 46، قبل أن يبدأ المنتخب الأسترالي ضغطاً واضحاً على مرمى مصر.وفي الدقيقة 54، أدركت أستراليا التعادل بهدف عكسي سجله محمد هاني، لتعود المباراة إلى نقطة البداية. وبعد الهدف، تراجع أداء المنتخب المصري بدنياً، وامتلك المنتخب الأسترالي أفضلية نسبية، مع محاولات متكررة على مرمى شوبير.وأجرى حسام حسن تبديلات لتنشيط المنتخب، من بينها إشراك هيثم حسن لأول مرة في المونديال، فيما حاول منتخب مصر استعادة السيطرة والضغط لخطف هدف الفوز. وكاد رامي ربيعة أن يسجل في الدقيقة 90+3 بضربة رأسية، لكن حارس أستراليا تصدى لها بأعجوبة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 ويتم اللجوء إلى الوقت الإضافي.وفي الشوطين الإضافيين، بدا المنتخب المصري أكثر نشاطاً، خصوصاً مع تحركات هيثم حسن، الذي أنعش الهجومية بتوغلاته. وسدد كرة قوية في الدقيقة 92 علت المرمى، ثم حاول إمام عاشور بتسديدة في الدقيقة 102، لكنها ذهبت بعيداً.كما سنحت فرصة لمروان في الدقيقة 108 بتسديدة غيّرت اتجاهها، لكن الحارس الأسترالي تنبه لها. وفي المقابل، حاول منتخب أستراليا تهديد مرمى مصر في الدقائق الأخيرة، قبل أن يدفع بحارسه الخبير ريان في الدقيقة 119 استعداداً لركلات الترجيح.وفي ركلات الترجيح، حافظ المنتخب المصري على هدوئه، وسجل محمود ورامي ربيعة ومحمد صلاح وحسام ركلاتهم بنجاح. في المقابل، سجلت أستراليا عبر جاكسون إرفاين ونابل، بينما أهدر هاري سوتار وهيرينغتون.وحسمت مصر ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، لتكتب واحدة من أهم صفحاتها في تاريخ كأس العالم، وتبلغ دور ثمن النهائي للمرة الأولى، بعد مباراة طويلة ومثيرة امتدت حتى اللحظات الأخيرة.