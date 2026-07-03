بالفيديو.. رونالدو يوجّه رسالة مؤثرة لطفل فقد والديه في زلزال فنزويلا

وجّه النجم ، قائد منتخب بلاده ولاعب نادي النصر السعودي، رسالة مؤثرة إلى طفل فنزويلي نجا من الزلزال الذي ضرب بلاده في 24 حزيران، لكنه فقد والديه وخضع لبتر في ساقه.

وكان الطفل "أندريه ميليس" قد طلب من المساعدين الحصول على صورة لرونالدو ليُكمل ألبومه الخاص بكأس العالم 2026.

لاحقًا، نشر ناشط يُدعى "جوني دانيال" القصة عبر مواقع التواصل، ونجح في جمع قميص لنادي إضافة إلى نحو 100 صورة لألبوم المونديال، بينها صورة لرونالدو.

أما الهدية الأبرز فجاءت من النجم البرتغالي نفسه، الذي قال في رسالته: "أعلم أنك من أشد المعجبين بي، وعندما تتحسن حالتك أود دعوتك لمشاهدة إحدى مبارياتي، وأتمنى لقاءك قريبًا".