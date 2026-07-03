تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بالفيديو.. رونالدو يوجّه رسالة مؤثرة لطفل فقد والديه في زلزال فنزويلا

Lebanon 24
03-07-2026 | 23:00
A-
A+

بالفيديو.. رونالدو يوجّه رسالة مؤثرة لطفل فقد والديه في زلزال فنزويلا
بالفيديو.. رونالدو يوجّه رسالة مؤثرة لطفل فقد والديه في زلزال فنزويلا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب بلاده ولاعب نادي النصر السعودي، رسالة مؤثرة إلى طفل فنزويلي نجا من الزلزال الذي ضرب بلاده في 24 حزيران، لكنه فقد والديه وخضع لبتر في ساقه.

وكان الطفل "أندريه ميليس" قد طلب من المساعدين الحصول على صورة لرونالدو ليُكمل ألبومه الخاص بكأس العالم 2026.

لاحقًا، نشر ناشط يُدعى "جوني دانيال" القصة عبر مواقع التواصل، ونجح في جمع قميص لنادي برشلونة إضافة إلى نحو 100 صورة لألبوم المونديال، بينها صورة لرونالدو.

أما الهدية الأبرز فجاءت من النجم البرتغالي نفسه، الذي قال في رسالته: "أعلم أنك من أشد المعجبين بي، وعندما تتحسن حالتك أود دعوتك لمشاهدة إحدى مبارياتي، وأتمنى لقاءك قريبًا".


Advertisement
مواضيع ذات صلة
داليدا خليل تحتفل بعيد ميلاد والدتها برسالة مؤثرة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 14:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نهاية رحلة ليفربول.. صلاح يوجّه رسالة مؤثرة للجماهير
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 14:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مسيرة استمرت 10 سنوات.. هالاند يرحل عن مانشستر سيتي ويوجه رسالة مؤثرة لغوارديولا
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 14:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24
برسالة مؤثرة.. كريستيانو رونالدو يخاطب "النصراويين" (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 14:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستيانو رونالدو

نادي برشلونة

كأس العالم

البرتغالي

البرتغال

برشلونة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:51 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:14 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:21 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:20 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:54 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-07-04
Lebanon24
05:51 | 2026-07-04
Lebanon24
03:14 | 2026-07-04
Lebanon24
03:00 | 2026-07-04
Lebanon24
02:30 | 2026-07-04
Lebanon24
02:00 | 2026-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24