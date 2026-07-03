بالفيديو.. رونالدو يوجّه رسالة مؤثرة لطفل فقد والديه في زلزال فنزويلا

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وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب بلاده ولاعب نادي النصر السعودي، رسالة مؤثرة إلى طفل فنزويلي نجا من الزلزال الذي ضرب بلاده في 24 حزيران، لكنه فقد والديه وخضع لبتر في ساقه.
وكان الطفل "أندريه ميليس" قد طلب من المساعدين الحصول على صورة لرونالدو ليُكمل ألبومه الخاص بكأس العالم 2026.
لاحقًا، نشر ناشط يُدعى "جوني دانيال" القصة عبر مواقع التواصل، ونجح في جمع قميص لنادي برشلونة إضافة إلى نحو 100 صورة لألبوم المونديال، بينها صورة لرونالدو.
أما الهدية الأبرز فجاءت من النجم البرتغالي نفسه، الذي قال في رسالته: "أعلم أنك من أشد المعجبين بي، وعندما تتحسن حالتك أود دعوتك لمشاهدة إحدى مبارياتي، وأتمنى لقاءك قريبًا".
Cristiano Ronaldo saw the message of the Venezuelan boy who lost everything after the earthquake and he took action ❤️🩹🙏🏼
In addition to sending him words of encouragement, he invited Andrés to meet him: “I want you to attend one of my games!”.
Sending strenght and all best… pic.twitter.com/QvBbDMXc4e
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026
Cristiano Ronaldo saw the message of the Venezuelan boy who lost everything after the earthquake and he took action ❤️🩹🙏🏼
In addition to sending him words of encouragement, he invited Andrés to meet him: “I want you to attend one of my games!”.
Sending strenght and all best… pic.twitter.com/QvBbDMXc4e