بعد انتهاء دور الـ32… من هي المنتخبات الخمسة الأفضل في كأس العالم حتى الآن؟

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وبناءً على الأداء الفني والنتائج والقدرة على إدارة المباريات، تبدو في صدارة المشهد حتى الآن. فالمنتخب الفرنسي قدّم مزيجاً لافتاً بين القوة الهجومية والتنظيم التكتيكي، وأكد فوزه بثلاثية نظيفة على السويد أنه يمتلك القدرة على حسم المباريات من دون استنزاف كبير. ومع السرعة في التحولات، وتعدد الخيارات الهجومية، وعمق التشكيلة، تبدو فرنسا، في هذه المرحلة، المنتخب الأكثر تكاملاً والمرشح الأبرز للذهاب حتى النهاية.في المركز الثاني تأتي ، التي يمكن اعتبارها المنتخب الأفضل من الناحية الجماعية والفنية. فطريقة بناء اللعب، والضغط السريع بعد خسارة ، والتحركات المستمرة من دون كرة، كلها جعلت المنتخب الإسباني واحداً من أكثر فرق البطولة إقناعاً. كما أن الفوز 3-0 على النمسا أظهر تحسناً في الفاعلية الهجومية، وهي النقطة التي كانت تثير بعض التساؤلات في بداية البطولة. وإذا استمر هذا التطور، فقد تكون إسبانيا المنافس الأخطر لفرنسا.أما ، فتأتي في المركز الثالث. المنتخب البرازيلي لم يقدم حتى الآن أداءً مثالياً طوال المباريات، وواجه صعوبات واضحة أمام قبل الفوز 2-1، لكنه يبقى من أخطر المنتخبات بفضل الجودة الفردية الكبيرة والسرعة والمهارة في الخط الأمامي. فالبرازيل قادرة على تغيير نتيجة أي مباراة في لحظة، إلا أن تحقيق اللقب سيتطلب مزيداً من التوازن بين الهجوم والدفاع.وتتراجع الأرجنتين إلى المركز الرابع في هذا التقييم، بعد فوز صعب للغاية على الرأس الأخضر بنتيجة 3-2 بعد التمديد. فقد سمح المنتخب الأرجنتيني لمنافسه بالعودة إلى المباراة مرتين، ما كشف بعض الثغرات الدفاعية التي قد تكون مقلقة في الأدوار المقبلة. لكنه في المقابل، أظهر بطل العالم مجدداً شخصية قوية وقدرة على التعامل مع الضغط وحسم المباريات الصعبة. لذلك، ورغم تراجع مستوى الأداء، يبقى من الصعب استبعاد الأرجنتين من دائرة أبرز المرشحين للقب.وتكمل البرتغال قائمة الخمسة الأوائل بعد فوزها على كرواتيا 2-1. المنتخب يبدو متوازناً، ويمتلك خطا وسطيا قوياً وخبرة كبيرة وعدداً من الحلول الهجومية. كما أنه قادر على تغيير أسلوبه بحسب طبيعة المباراة، بين الاستحواذ واللعب المباشر والاعتماد على التحولات. لكن الاختبار الحقيقي سيكون في المواجهات المقبلة أمام المنتخبات الكبرى، حيث سيتضح مدى قدرته الفعلية على المنافسة حتى الأدوار النهائية.وبذلك، يبدو ترتيب المنتخبات الخمسة الأفضل من حيث الأداء حتى الآن على الشكل التالي: فرنسا أولاً، إسبانيا ثانية، البرازيل ثالثة، الأرجنتين ، والبرتغال خامسة.لكن خلف هذه المنتخبات، هناك مجموعة تستحق المتابعة، أبرزها بعد إقصاء هولندا، وكولومبيا التي تواصل تقدمها بهدوء، إلى جانب إنكلترا التي لا تزال تبحث عن تقديم أداء يوازي حجم الأسماء التي تمتلكها، ومصر التي حققت تأهلاً مهماً على حساب أستراليا بركلات الترجيح.الخلاصة حتى الآن وإسبانيا تبدوان الأكثر إقناعاً من حيث الأداء الجماعي، بينما تمتلك البرازيل قدرات فردية استثنائية، وتحافظ الأرجنتين على شخصية البطل رغم ظهور بعض علامات القلق، في حين تبقى البرتغال ضمن دائرة المنافسة بانتظار اختبارها أمام أقوى منتخبات البطولة.ومع بداية دور الـ16، قد يتغير هذا الترتيب سريعاً، لأن كأس العالم دخلت الآن المرحلة التي لا تكفي فيها جودة الأداء وحدها، بل تصبح القدرة على التعامل مع التفاصيل الصغيرة والضغط واللحظات الحاسمة هي الفارق بين البقاء والخروج.