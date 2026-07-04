بعد بلوغ دور الـ16... مكاسب مالية ضخمة لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

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يتواصل تحقيق منتخب مصر مكاسب في كأس العالم 2026، ليس على المستوى الرياضي فقط، بل أيضًا ماليًا، بعد تأهله إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.
وبحسب نظام الجوائز، يحصل الاتحاد المصري لكرة القدم على 15 مليون دولار مكافأة لبلوغ هذا الدور.
كما ينال كل منتخب مشارك في المونديال 12.5 مليون دولار، تشمل 10 ملايين دولار للمشاركة و2.5 مليون للتحضيرات، ما يرفع إجمالي ما ضمنه "الفراعنة" حتى الآن إلى 27.5 مليون دولار.
ويمكن أن ترتفع العوائد إلى 31.5 مليون دولار في حال تجاوز الأرجنتين والتأهل إلى ربع النهائي.
ويستعد المنتخب المصري لمواجهة قوية أمام حامل اللقب الأرجنتين في دور الـ16، سعيًا لمواصلة إنجازه التاريخي في البطولة.