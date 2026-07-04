بعد بلوغ دور الـ16... مكاسب مالية ضخمة لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

يتواصل تحقيق منتخب مصر مكاسب في 2026، ليس على المستوى الرياضي فقط، بل أيضًا ماليًا، بعد تأهله إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

وبحسب نظام الجوائز، يحصل الاتحاد المصري على 15 مليون دولار مكافأة لبلوغ هذا الدور.

كما ينال كل منتخب مشارك في المونديال 12.5 مليون دولار، تشمل 10 ملايين دولار للمشاركة و2.5 مليون للتحضيرات، ما يرفع إجمالي ما ضمنه " " حتى الآن إلى 27.5 مليون دولار.

ويمكن أن ترتفع العوائد إلى 31.5 مليون دولار في حال تجاوز والتأهل إلى ربع النهائي.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة قوية أمام حامل اللقب الأرجنتين في دور الـ16، سعيًا لمواصلة إنجازه التاريخي في البطولة.