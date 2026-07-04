تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بعد بلوغ دور الـ16... مكاسب مالية ضخمة لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

Lebanon 24
04-07-2026 | 05:51
A-
A+
بعد بلوغ دور الـ16... مكاسب مالية ضخمة لمنتخب مصر في كأس العالم 2026
بعد بلوغ دور الـ16... مكاسب مالية ضخمة لمنتخب مصر في كأس العالم 2026 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يتواصل تحقيق منتخب مصر مكاسب في كأس العالم 2026، ليس على المستوى الرياضي فقط، بل أيضًا ماليًا، بعد تأهله إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

وبحسب نظام الجوائز، يحصل الاتحاد المصري لكرة القدم على 15 مليون دولار مكافأة لبلوغ هذا الدور.

كما ينال كل منتخب مشارك في المونديال 12.5 مليون دولار، تشمل 10 ملايين دولار للمشاركة و2.5 مليون للتحضيرات، ما يرفع إجمالي ما ضمنه "الفراعنة" حتى الآن إلى 27.5 مليون دولار.

ويمكن أن ترتفع العوائد إلى 31.5 مليون دولار في حال تجاوز الأرجنتين والتأهل إلى ربع النهائي.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة قوية أمام حامل اللقب الأرجنتين في دور الـ16، سعيًا لمواصلة إنجازه التاريخي في البطولة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
من هو منافس منتخب مصر في دور الـ16 بكأس العالم؟
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 18:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر و4 منتخبات تتأهل رسميا إلى دور الـ32 في كأس العالم
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 18:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هنّأ مصر بعد تأهّل منتخبها إلى دور الـ16
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 18:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المنتخب المصري يبلغ ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد تغلبه على أستراليا بركلات الترجيح 4 - 2
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 18:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس العالم

لكرة القدم

الأرجنتين

كرة القدم

الفراعنة

الرياض

رياضي

المون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:21 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:14 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:21 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:20 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:21 | 2026-07-04
Lebanon24
08:00 | 2026-07-04
Lebanon24
07:00 | 2026-07-04
Lebanon24
03:14 | 2026-07-04
Lebanon24
03:00 | 2026-07-04
Lebanon24
02:30 | 2026-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24