بعد تألقه في كأس العالم.. حارس الرأس الأخضر يفرض نفسه كأحد أشهر اللاعبين عالميًا!

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واصل حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينيا كتابة قصته المميزة في كأس العالم 2026، لكن هذه المرة خارج الملعب، بعدما أصبح من أكثر حراس المرمى متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وارتفع عدد متابعيه على "إنستغرام" إلى نحو 20.5 مليون، متقدماً على البلجيكي تيبو كورتوا الذي يملك نحو 18 مليون، ليصبح الحارس الأكثر شعبية عالمياً من حيث المتابعة.
وجاء هذا الصعود الكبير بعد مستوياته اللافتة في المونديال، خصوصاً أمام الأرجنتين في دور الـ16 حين تصدى لثماني كرات رغم خسارة فريقه 3-2 بعد التمديد.
وكان فوزينيا يملك نحو 50 ألف متابع فقط قبل البطولة، قبل أن تنفجر شعبيته عقب التعادل التاريخي مع إسبانيا، ثم تألقه المتواصل أمام كبار المنتخبات.
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A post shared by Josimar Dias (@vozinha1)
A post shared by Josimar Dias (@vozinha1)