بعد تألقه في كأس العالم.. حارس الرأس الأخضر يفرض نفسه كأحد أشهر اللاعبين عالميًا!

واصل حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينيا كتابة قصته المميزة في 2026، لكن هذه المرة خارج الملعب، بعدما أصبح من أكثر حراس المرمى متابعة على .

وارتفع عدد متابعيه على "إنستغرام" إلى نحو 20.5 مليون، متقدماً على البلجيكي الذي يملك نحو 18 مليون، ليصبح الحارس الأكثر شعبية عالمياً من حيث المتابعة.

وجاء هذا الصعود الكبير بعد مستوياته اللافتة في المونديال، خصوصاً أمام في دور الـ16 حين تصدى لثماني كرات رغم خسارة فريقه 3-2 .

وكان فوزينيا يملك نحو 50 ألف متابع فقط قبل البطولة، قبل أن تنفجر شعبيته عقب التعادل التاريخي مع ، ثم تألقه المتواصل أمام كبار المنتخبات.



