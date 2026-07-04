صلاح يواصل التألق في المونديال.. أرقام قياسية وقيادة هجومية لمصر

واصل النجم تألقه في 2026، بعدما قاد منتخب بلاده إلى التأهل إلى دور الـ16، مسجلاً أرقاماً فردية لافتة.

وكان المنتخب المصري قد حسم بطاقة العبور إلى ثمن النهائي عقب فوزه على 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في مباراة أقيمت أمس الجمعة ضمن دور الـ32.

وبحسب موقع "Squawka" المتخصص في الإحصاءات، تصدّر صلاح قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للفرص لكل بين من خاضوا أكثر من 300 دقيقة في مونديال 2026، بمعدل 4.26 فرصة.

كما جاء قائد " " في صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للفرص المحققة في البطولة برصيد 16 فرصة، متقدماً على البلجيكي لياندرو تروسارد الذي حلّ ثانياً بالرصيد نفسه، فيما حلّ أشرف حكيمي ثالثاً بـ14 فرصة.