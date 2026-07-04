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رياضة

روسيا تندد باستمرار حظر رياضييها من المنافسات الدولية

Lebanon 24
04-07-2026 | 23:00
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روسيا تندد باستمرار حظر رياضييها من المنافسات الدولية
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أعرب الاتحاد الروسي لألعاب القوى عن استيائه من قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى (وورلد أثليتيكس) الإبقاء على حظر مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في المنافسات الدولية، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن، الجمعة، استمرار العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا، مؤكداً أن القرار سيبقى سارياً في ظل عدم إحراز تقدم ملموس في جهود التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.

وقال رئيس الاتحاد الدولي، البريطاني سيباستيان كو، إن مجلس الإدارة راجع العقوبات ودرس خيارات عدة، لكنه خلص إلى ضرورة الإبقاء عليها حفاظاً على نزاهة وعدالة المنافسات.

من جانبه، وصف الاتحاد الروسي القرار بأنه "تمييزي"، معتبراً أنه يتعارض مع المبادئ الأولمبية والاتجاهات الحالية في الرياضة العالمية، معرباً عن قلقه من حرمان جيل كامل من الرياضيين الشباب من خوض المنافسات الدولية.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه يواصل دعم الرياضيين الأوكرانيين عبر صندوق أُنشئ عام 2022، مؤكداً أن الحرب لا تزال تؤثر بشكل كبير في قدرتهم على التدريب والمشاركة في البطولات.

وفي المقابل، كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أوصت في مايو الماضي بالسماح بعودة الرياضيين البيلاروس إلى المنافسات الدولية مع استمرار القيود على روسيا، بينما سمحت اتحادات رياضية أخرى، من بينها الاتحاد الدولي للتزلج، بعودة الرياضيين الروس والبيلاروس بصفة محايدة اعتباراً

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