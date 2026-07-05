آخر التطورات.. هل سيشارك نيمار في مباراة البرازيل الليلة؟

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كشف ، مدرب منتخب ، آخر التطورات المتعلقة بجاهزية للمشاركة في 2026، قبل مواجهة .وكان نيمار قد تعافى بشكل كامل من إصابة في عضلة ساقه اليمنى، وشارك لدقائق محدودة كبديل خلال فوز البرازيل على في دور المجموعات، حيث لعب 14 دقيقة فقط.وأكد أن نيمار بات جاهزاً لخوض مباراة كاملة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الهداف التاريخي للبرازيل ليس راضياً تماماً عن دوره المحدود على مقاعد البدلاء.وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "الأهم هو جاهزية نيمار للعب. لا أحد يعلم كم سيلعب، لديه الخبرة الكافية لإدارة دقائق لعبه وإيقاع المباراة. عندما أشعر أن الفريق بحاجة إليه، سأُشركه في الملعب".ورداً على سؤال بشأن قدرته على اللعب ، قال مدرب البرازيل: "نعم، بإمكانه اللعب 90 دقيقة".وأضاف: "هو ليس سعيداً، لكنه يتصرف بشكل جيد للغاية، ويتدرب بشكل ممتاز".وشدد أنشيلوتي على أهمية نيمار داخل المنتخب، قائلاً إنه يحظى باحترام كبير بين زملائه، ويتمتع بموهبة هائلة وشخصية متواضعة، مضيفاً: "أنا سعيد جداً به، ومن الواضح أنه يرغب في اللعب كما كان دائماً".وعن إمكانية مطالبته بالمشاركة أساسياً، أوضح أنشيلوتي: "هو لا يقول مباشرةً أريد اللعب، لكن هذه الرغبة واضحة تماماً، وهذا أمر إيجابي. لا يمكن للاعب أن يكون سعيداً بالجلوس على مقاعد البدلاء".