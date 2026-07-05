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رياضة

آخر التطورات.. هل سيشارك نيمار في مباراة البرازيل الليلة؟

Lebanon 24
05-07-2026 | 12:03
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آخر التطورات.. هل سيشارك نيمار في مباراة البرازيل الليلة؟
آخر التطورات.. هل سيشارك نيمار في مباراة البرازيل الليلة؟ photos 0
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كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، آخر التطورات المتعلقة بجاهزية نيمار للمشاركة في كأس العالم 2026، قبل مواجهة النرويج.
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وكان نيمار قد تعافى بشكل كامل من إصابة في عضلة ساقه اليمنى، وشارك لدقائق محدودة كبديل خلال فوز البرازيل على اسكتلندا في دور المجموعات، حيث لعب 14 دقيقة فقط.

وأكد أنشيلوتي أن نيمار بات جاهزاً لخوض مباراة كاملة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الهداف التاريخي للبرازيل ليس راضياً تماماً عن دوره المحدود على مقاعد البدلاء.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "الأهم هو جاهزية نيمار للعب. لا أحد يعلم كم سيلعب، لديه الخبرة الكافية لإدارة دقائق لعبه وإيقاع المباراة. عندما أشعر أن الفريق بحاجة إليه، سأُشركه في الملعب".

ورداً على سؤال بشأن قدرته على اللعب 90 دقيقة، قال مدرب البرازيل: "نعم، بإمكانه اللعب 90 دقيقة".

وأضاف: "هو ليس سعيداً، لكنه يتصرف بشكل جيد للغاية، ويتدرب بشكل ممتاز".

وشدد أنشيلوتي على أهمية نيمار داخل المنتخب، قائلاً إنه يحظى باحترام كبير بين زملائه، ويتمتع بموهبة هائلة وشخصية متواضعة، مضيفاً: "أنا سعيد جداً به، ومن الواضح أنه يرغب في اللعب كما كان دائماً".

وعن إمكانية مطالبته بالمشاركة أساسياً، أوضح أنشيلوتي: "هو لا يقول مباشرةً أريد اللعب، لكن هذه الرغبة واضحة تماماً، وهذا أمر إيجابي. لا يمكن للاعب أن يكون سعيداً بالجلوس على مقاعد البدلاء".
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