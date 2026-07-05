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رياضة

الكبار يتساقطون.. هالاند يقصي البرازيل من المونديال بهدفين

Lebanon 24
05-07-2026 | 16:00
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الكبار يتساقطون.. هالاند يقصي البرازيل من المونديال بهدفين
الكبار يتساقطون.. هالاند يقصي البرازيل من المونديال بهدفين photos 0
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حقق منتخب النرويج فوزاً لافتاً على البرازيل بنتيجة 2-1، في مباراة قوية احتضنها ملعب متلايف في نيوجيرسي، بعدما حسم إيرلينغ هالاند المواجهة بثنائية في الدقائق الأخيرة.

وبدأت البرازيل المباراة بضغط واضح، وحصلت على فرصة مبكرة للتقدم في الدقيقة 12، بعدما سقط ماتيوس كونها داخل منطقة الجزاء إثر تدخل من الدفاع النرويجي. وبعد العودة إلى تقنية الفيديو، احتسب الحكم ركلة جزاء للبرازيل، لكن برونو غيمارايش أهدرها في الدقيقة 14، بعدما تصدى لها الحارس النرويجي أورجان نيلاند.

واستمر المنتخب البرازيلي في محاولاته بعد ضياع ركلة الجزاء، فأهدر ريان فرصة في الدقيقة 17 بعدما سدد الكرة بجوار القائم الأيمن. ثم حاول ماتيوس كونها مجدداً في الدقيقة 24 بتوغل باتجاه المرمى، لكن الدفاع النرويجي تدخل في الوقت المناسب وأبعد الخطر.

ومع مرور الوقت، تراجع المنتخب النرويجي إلى مناطقه الدفاعية، مكتفياً بإغلاق المساحات أمام الضغط البرازيلي المتواصل. وفي الدقيقة 36، ظهرت النرويج بمحاولة خطيرة عبر مارتن أوديغارد، الذي سدد بيسراه كرة مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وردت البرازيل في الدقيقة 41 عبر فينيسيوس جونيور، الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية باتجاه منتصف المرمى، لكن نيلاند تصدى لها بثبات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

وفي الشوط الثاني، دخلت النرويج بثقة أكبر، ونجحت في الاحتفاظ بالكرة خلال فترات من اللعب عبر سلسلة تمريرات دقيقة، فيما وجد لاعبو البرازيل صعوبة في استعادة السيطرة خلال تلك الدقائق.

وجاءت أخطر فرص البرازيل في الدقيقة 59، عندما مرر فينيسيوس كرة رائعة إلى إندريك، واضعاً إياه في مواجهة مباشرة مع الحارس النرويجي، لكن المهاجم البرازيلي سدد خارج المرمى، لتضيع فرصة التقدم.

وبدأت النرويج تهدد مرمى البرازيل تدريجياً، وكاد هالاند أن يصل إلى كرة بينية خطيرة في الدقيقة 67 على حدود المنطقة، لكنها مرت من أمامه بفارق بسيط. وفي الدقيقة 75، تألق أليسون بيكر بتصد رائع، بعدما منع تسديدة أندرياس شيلدروب المتجهة نحو الزاوية اليمنى السفلية.

لكن الضغط النرويجي أثمر في الدقيقة 79، حين افتتح هالاند التسجيل بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء، مانحاً منتخب بلاده التقدم 1-0.

وحاولت البرازيل العودة في الدقائق الأخيرة، لكنها لم تنجح في كسر التنظيم النرويجي. وفي الدقيقة 90، وجه هالاند الضربة الثانية بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء، ليضاعف النتيجة ويمنح النرويج تقدما كبيرا.

 
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وتمكن نيمار من نحوّل ركلة الجزاء بـتسديدة بالقدم اليمنى إلى الهدف في الوقت بدل عن ضائع، لتصبح النتيجة 2-1.

وبهذا حسمت النرويج المواجهة بثنائية هالاند، في مباراة أهدر فيها المنتخب البرازيلي فرصة التقدم مبكراً من ركلة جزاء، قبل أن يدفع ثمن الفرص الضائعة في الشوط الثاني.

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