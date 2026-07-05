نهاية مشوار السلامي مع منتخب الأردن

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طوى منتخب الأردن صفحة مدربه المغربي جمال السلامي، بعد مشاركة تاريخية لـ"النشامى" في كأس العالم 2026، هي الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.
وأعلن رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، انتهاء مسيرة السلامي مع المنتخب، موجهاً له رسالة شكر عبر حسابه على منصة "إكس".
وكتب الأمير علي: "أثناء لقائي مع الأخ العزيز الكابتن جمال السلامي اليوم، ومع ختام مسيرتك مع منتخب النشامى، نشكرك على جهودك وعطائك المتميز، وعلى إسهامك في تحقيق الإنجاز التاريخي بتأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم".
وأضاف: "لقد كانت تجربتك مع النشامى تجربة استثنائية، وستبقى دائماً ابناً عزيزاً للأردن، بما قدمته من إخلاص واحترافية وروح قيادية".
وبذلك، أصبح السلامي من بين المدربين الذين غادروا مناصبهم بعد المشاركة في كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي تستمر حتى 19 تموز.
وكان منتخب الأردن قد شارك في المونديال للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع البطولة من الدور الأول، بعد 3 خسائر في المجموعة التاسعة أمام النمسا والجزائر والأرجنتين.