نهاية مشوار السلامي مع منتخب الأردن

طوى منتخب صفحة مدربه المغربي جمال السلامي، بعد مشاركة تاريخية لـ"النشامى" في 2026، هي الأولى في تاريخ .

وأعلن ، الأمير علي بن الحسين، انتهاء مسيرة السلامي مع المنتخب، موجهاً له رسالة شكر عبر حسابه على منصة "إكس".

وكتب الأمير علي: "أثناء لقائي مع الأخ الكابتن جمال السلامي اليوم، ومع ختام مسيرتك مع منتخب النشامى، نشكرك على جهودك وعطائك المتميز، وعلى إسهامك في تحقيق الإنجاز التاريخي بتأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم".

وأضاف: "لقد كانت تجربتك مع النشامى تجربة استثنائية، وستبقى دائماً ابناً عزيزاً للأردن، بما قدمته من إخلاص واحترافية وروح قيادية".

وبذلك، أصبح السلامي من بين المدربين الذين غادروا مناصبهم بعد المشاركة في كأس العالم 2026، المقامة في وكندا والمكسيك، والتي تستمر حتى 19 .

وكان منتخب الأردن قد شارك في المونديال للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع البطولة من الدور الأول، بعد 3 خسائر في المجموعة التاسعة أمام النمسا والجزائر والأرجنتين.