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رياضة

ابنة إنفانتينو تشعل تفاعل المغاربة بقميص حكيمي

Lebanon 24
05-07-2026 | 16:57
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حضر قميص المنتخب المغربي في مدرجات كأس العالم من بوابة عائلة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، بعدما ظهرت ابنته أليسيا وهي ترتدي قميص أشرف حكيمي قبل مواجهة المغرب وكندا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق وصول أليسيا برفقة والدها وعدد من المسؤولين والمرافقين الرسميين إلى محيط الملعب، في مشهد لاقى انتشاراً واسعاً بين الجماهير المغربية.

وظهرت أليسيا بقميص نجم المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان، ما اعتبره كثيرون رسالة دعم لـ"أسود الأطلس" قبل المباراة.

وازداد التفاعل مع الفيديو بعد فوز المغرب على كندا بثلاثية نظيفة، في مباراة أكد خلالها المنتخب المغربي حضوره القوي في البطولة، وسط أجواء احتفالية كبيرة في المدرجات وخارجها.
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