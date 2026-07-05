ابنة إنفانتينو تشعل تفاعل المغاربة بقميص حكيمي

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La fille du président de la FIFA, Gianni Infantino, en maillot de l’équipe nationale marocaine. Une image qui va faire mal à beaucoup. Voilà pourquoi le Maroc est en quarts de finale 😁. EL MAKHZAN 💪🏼🇲🇦 pic.twitter.com/Hwl5H2uMX4
— Marokkinho⚔️🇲🇦 (@Marokkinhom4) July 5, 2026
La fille du président de la FIFA, Gianni Infantino, en maillot de l’équipe nationale marocaine. Une image qui va faire mal à beaucoup. Voilà pourquoi le Maroc est en quarts de finale 😁. EL MAKHZAN 💪🏼🇲🇦 pic.twitter.com/Hwl5H2uMX4