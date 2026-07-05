كأس العالم.. إنكلترا تقصي المكسيك بعد مباراة مجنونة

بلغ منتخب إنكلترا الدور ربع النهائي من 2026، بعد فوزه المثير على بنتيجة 3-2، في مباراة قوية شهدت تقلبات كبيرة، وطرداً إنكليزياً، وضغطاً مكسيكياً متواصلاً حتى اللحظات الأخيرة.

وانطلقت المباراة بعد تأجيلها لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن تبدأ المكسيك بضغط هجومي واضح مستفيدة من عاملي الأرض والجمهور. وفي الدقيقة الأولى، حصل ديكلان رايس على بطاقة صفراء مبكرة، فيما حاول المنتخب الإنكليزي امتصاص المكسيك عبر تدوير في مناطقه الخلفية.

وبعد مرور ربع ساعة، كاد راؤول خيمينيز أن يمنح المكسيك التقدم بضربة رأسية خطيرة، لكن جوردان بيكفورد تدخل وأنقذ مرمى إنكلترا. ورد المنتخب الإنكليزي بمحاولة عبر غوردون في الدقيقة 25، بعدما راوغ من الجهة اليسرى وسدد بقوة، لكن الحارس راؤول رانخيل تصدى بثبات.

ورغم أن المكسيك بدت أكثر سيطرة في وسط الملعب، فإن إنكلترا ضربت بقوة خلال 3 دقائق. ففي الدقيقة 36، افتتح جود بيلينغهام التسجيل بضربة رأسية من مسافة قريبة جداً إلى الزاوية الأرضية اليسرى، بعد عرضية من بوكايو . وبعد دقيقتين فقط، عاد بيلينغهام ليضيف الهدف الثاني بتسديدة من مسافة قريبة إلى أعلى الزاوية اليسرى، بعد تمريرة حاسمة من هاري كين.

لكن المكسيك لم تستسلم، وقلصت الفارق في الدقيقة 42 عبر جوليان كوينونيس، الذي سجل بتسديدة بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء إلى أعلى منتصف المرمى بعد ضربة ثابتة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، اقتربت المكسيك من التعادل أكثر من مرة، إذ سدد خيمينيز كرة قوية تصدى لها بيكفورد، قبل أن يعود الحارس الإنكليزي ويتألق أمام رأسية خطيرة. كما تدخل بيلينغهام في اللحظة المناسبة ليبعد كرة مكسيكية قبل أن تتحول إلى هدف، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنكلترا 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل المنتخب المكسيكي بقوة، بينما تراجع منتخب إنكلترا إلى مناطقه الدفاعية. وفي الدقيقة 49، حرم القائم الأيسر إنكلترا من الهدف الثالث، قبل أن تأتي نقطة التحول في الدقيقة 54، بعدما حصل جاريل كوانساه على بطاقة حمراء عقب مراجعة تقنية الفيديو.

ورغم النقص العددي، حصلت إنكلترا على ركلة جزاء في الدقيقة 58، ترجمها هاري كين بنجاح في الدقيقة 60 بتسديدة إلى الزاوية الأرضية اليسرى، لتتقدم إنكلترا 3-1.

بعدها، أجرى المنتخب المكسيكي تبديلين بدخول سانتياجو خيمينيز وبرايان غوتييريز، وواصل ضغطه الهجومي. وفي الدقيقة 67، احتسب الحكم ركلة جزاء للمكسيك بعد مراجعة تقنية الفيديو، سجل منها راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 69، لتصبح النتيجة 3-2.

واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة، مع تراجع إنكلترا إلى الدفاع ومحاولات مكسيكية مستمرة لإدراك التعادل. وكاد ألفاريز أن يسجل برأسية خطيرة في الدقيقة 80، ثم سدد خيمينيز كرة بيسراه في الدقيقة 81 علت العارضة.

وحاول المدرب الإنكليزي تأمين النتيجة بإشراك ديوب سبينس ودان بيرن، ثم مورغان روجرز بدلاً من هاري كين في الدقيقة 90. في المقابل، واصلت المكسيك الاعتماد على الكرات العرضية العالية، خصوصاً بعد احتساب 11 دقيقة وقتاً بدل ضائع.

وفي الدقيقة 90+10، التقط بيكفورد كرة خطيرة كانت قريبة من منح المكسيك التعادل، ثم استمر الضغط المكسيكي حتى الدقيقة 90+12 بهجمات متتالية على المرمى الإنكليزي، لكن الدفاع صمد حتى النهاية.

وانتهت المباراة بفوز إنكلترا على المكسيك 3-2، لتقصي أصحاب الأرض بعد مواجهة مثيرة، وتواصل مشوارها في البطولة بعد ليلة تألق فيها بيلينغهام بثنائية، وكين بهدف حاسم من ركلة جزاء، وبيكفورد بتدخلات مؤثرة في الوقت القاتل.