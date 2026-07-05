بدموع وحسرة.. نيمار يعلن نهاية مشواره مع البرازيل

أنهى مسيرته الدولية مع المنتخب البرازيلي، بعد خروج "سيليساو" من ثمن نهائي 2026 إثر الخسارة أمام 1-2.

وعقب المباراة التي أقيمت في نيوجيرزي، قال نيمار في تصريح مقتضب لقناة "تي في غلوبو" البرازيلية: "حاولت وحاولت. الآن، انتهى الأمر. بدأت الأمور هنا وتنتهي هنا".

وجاء الإعلان بعد ليلة قاسية على ، الذي غادر الملعب باكياً عقب الهزيمة التي صنعها بتسجيله هدفي النرويج.

وخاض نيمار مباراته الأخيرة مع عن 34 عاماً، وأنهاها بركلة جزاء متأخرة رفع بها رصيده القياسي إلى 80 هدفاً مع المنتخب.

وكان هدفه الأول بقميص البرازيل عام 2010، وعلى الملعب نفسه، في مواجهة التي انتهت حينها بفوز "سيليساو" 2-0.

وبعد صافرة النهاية، جلس الرقم 10 على أرضية ملعب " ستاديوم" باكياً، فيما التف حوله زملاؤه لمواساته.