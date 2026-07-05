بدموع وحسرة.. نيمار يعلن نهاية مشواره مع البرازيل

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أنهى نيمار مسيرته الدولية مع المنتخب البرازيلي، بعد خروج "سيليساو" من ثمن نهائي كأس العالم fifa 2026 إثر الخسارة أمام النرويج 1-2.
وعقب المباراة التي أقيمت في نيوجيرزي، قال نيمار في تصريح مقتضب لقناة "تي في غلوبو" البرازيلية: "حاولت وحاولت. الآن، انتهى الأمر. بدأت الأمور هنا وتنتهي هنا".
وجاء الإعلان بعد ليلة قاسية على النجم البرازيلي، الذي غادر الملعب باكياً عقب الهزيمة التي صنعها إرلينغ هالاند بتسجيله هدفي النرويج.
وخاض نيمار مباراته الأخيرة مع البرازيل عن 34 عاماً، وأنهاها بركلة جزاء متأخرة رفع بها رصيده القياسي إلى 80 هدفاً مع المنتخب.
وكان هدفه الأول بقميص البرازيل عام 2010، وعلى الملعب نفسه، في مواجهة الولايات المتحدة التي انتهت حينها بفوز "سيليساو" 2-0.
وبعد صافرة النهاية، جلس الرقم 10 على أرضية ملعب "ميتلايف ستاديوم" باكياً، فيما التف حوله زملاؤه لمواساته.