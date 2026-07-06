ثلاثي تاريخي في المونديال.. هالاند يلحق بميسي ومبابي

دخل إيرلينغ هالاند، نجم منتخب النرويج، تاريخ 2026 بعدما قاد بلاده بثنائية أمام في ثمن النهائي.

ورفع هالاند رصيده إلى 7 أهداف في البطولة، ليلتحق بالفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني في صدارة ترتيب الهدافين.

وباتت نسخة 2026 الأولى في تاريخ كأس العالم التي ينجح فيها 3 لاعبين في تسجيل 7 أهداف لكل منهم.

وكان هالاند قد دخل مواجهة البرازيل وفي رصيده 5 أهداف، بعدما سجل ثنائية في مرمى ، ومثلها أمام السنغال، وهدفاً في شباك كوت ديفوار.

أما ميسي، فأحرز 3 أهداف "هاتريك" أمام الجزائر، ثم ثنائية في النمسا، وهدفاً في مرمى ، وآخر أمام كاب .

، سجل مبابي ثنائيتين أمام السنغال والعراق، ثم هدفين ضد السويد، قبل أن يضيف هدفه السابع في شباك باراغواي.

ولا يمكن أن يلتقي مبابي مع هالاند أو ميسي إلا في النهائي، بينما يبقى احتمال مواجهة النرويجي للنجم الأرجنتيني قائماً في نصف النهائي.