أنشيلوتي بعد صدمة النرويج: خسارة البرازيل ليست النهاية

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🗣️ "¿Por qué Vinícius no pateó el penal?"
🇧🇷 Carlo Ancelotti explicó la polémica decisión tras la eliminación de Brasil:
"Pensamos que Bruno Guimarães era el mejor jugador en el campo para ejecutar el penal".
La decisión había sido definida previamente por el cuerpo técnico… pic.twitter.com/UTzAUf4Hft
— Tiro Libre HN (@TiroLibreHN) July 6, 2026
🗣️ "¿Por qué Vinícius no pateó el penal?"
🇧🇷 Carlo Ancelotti explicó la polémica decisión tras la eliminación de Brasil:
"Pensamos que Bruno Guimarães era el mejor jugador en el campo para ejecutar el penal".
La decisión había sido definida previamente por el cuerpo técnico… pic.twitter.com/UTzAUf4Hft