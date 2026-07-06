أنشيلوتي بعد صدمة النرويج: خسارة البرازيل ليست النهاية

🗣️ "¿Por qué Vinícius no pateó el penal?"



🇧🇷 Carlo Ancelotti explicó la polémica decisión tras la eliminación de Brasil:



"Pensamos que Bruno Guimarães era el mejor jugador en el campo para ejecutar el penal".



La decisión había sido definida previamente por el cuerpo técnico… pic.twitter.com/UTzAUf4Hft