تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

أنشيلوتي بعد صدمة النرويج: خسارة البرازيل ليست النهاية

Lebanon 24
06-07-2026 | 00:38
A-
A+
أنشيلوتي بعد صدمة النرويج: خسارة البرازيل ليست النهاية
أنشيلوتي بعد صدمة النرويج: خسارة البرازيل ليست النهاية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رفض كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، اعتبار الخروج من كأس العالم 2026 نهاية الطريق، رغم الهزيمة المفاجئة أمام النرويج 1-2 في دور الـ32.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أعتقد أن البرازيل، بهذا التشكيل، كانت قادرة على المنافسة حتى نهاية كأس العالم 2026".

وأضاف: "شعرنا اليوم بأننا سيطرنا على مجريات المباراة، وصنعنا فرصاً للتسجيل".
Advertisement
Image


وعن أسباب صعوبة المواجهة أمام النرويج، أوضح المدرب الإيطالي أن الضغط العالي لم يكن سهلاً، لأن المنتخب النرويجي أبقى عدداً كبيراً من لاعبيه خلف الكرة، واعتمد كثيراً على مارتن أوديغارد.


كما أشار إلى أن المبالغة في الضغط كانت تحمل خطورة كبيرة، بسبب سرعة إيرلينغ هالاند في المواجهات الفردية.

ورأى أنشيلوتي أن البرازيل لم تقدم بطولة استثنائية، لكنها ظهرت بمستوى جيد، قائلاً: "كنا نستحق الفوز على النرويج، لكن حين تمر بلحظة كهذه فعليك أن تعتبر الخسارة بداية مغامرة جديدة وموسم جديد".

ورداً على سؤال بشأن مستقبله، قال: "يجب أن نواصل العمل والتطور، وأن نبحث عن أفكار جديدة. أعتقد أن هذه الخسارة ليست النهاية، بل بداية مرحلة جديدة".
مواضيع ذات صلة
بسبب نيمار.. صدمة جديدة في منتخب البرازيل
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 12:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق مباراة البرازيل ضد النرويج في دور الـ16 لكأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 12:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
من البرنابيو إلى البرازيل.. أثر أنشيلوتي حاضر
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 12:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نيمار يسجّل هدف تقليص الفارق للبرازيل في مرمى النرويج من ضربة جزاء 2-1
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 12:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

نهاية كأس العالم

مارتن أوديغارد

كارلو أنشيلوتي

إيرلينغ هالاند

كأس العالم

الإيطالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-07-06
Lebanon24
03:51 | 2026-07-06
Lebanon24
02:16 | 2026-07-06
Lebanon24
01:14 | 2026-07-06
Lebanon24
00:47 | 2026-07-06
Lebanon24
00:22 | 2026-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24