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رياضة

بسبب حكم مباراة مصر.. غضب في الارجنتين

Lebanon 24
06-07-2026 | 00:47
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بسبب حكم مباراة مصر.. غضب في الارجنتين
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أثار قرار تعيين طاقم تحكيم فرنسي لإدارة مباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ16 من كأس العالم 2026 جدلاً واسعاً بين جماهير المنتخب الأرجنتيني.

ويلتقي منتخب مصر نظيره الأرجنتيني، الثلاثاء، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات البطولة المقامة في أميركا وكندا والمكسيك.

وسيقود الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير المباراة، بمساعدة مواطنيه سيريل موغنييه ومهدي رحموني، فيما سيكون النرويجي إسبن إسكاس حكماً رابعاً.

وبحسب وكالة الأنباء الأرجنتينية، فإن اختيار حكم فرنسي لمباراة بطل العالم في هذا الدور أثار استياءً واسعاً لدى مشجعي "التانغو".

وتعود حساسية القرار إلى التنافس الكبير بين فرنسا والأرجنتين، خصوصاً بعدما التقى المنتخبان في نهائي النسخة الماضية من كأس العالم، في مباراة انتهت 3-3 قبل أن يحسمها المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح.

ولم يسبق لليتكسير أن أدار مباراة للمنتخب الأرجنتيني الأول، لكنه قاد مواجهة فاز فيها منتخب الأرجنتين تحت 23 عاماً على أوزبكستان 2-1 في كأس العالم عام 2023.

في المقابل، يملك إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى الأرجنتين، ذكرى جيدة مع الحكم الفرنسي، إذ أدار مباراة فوز أستون فيلا على فرايبورغ الألماني 3-0 في نهائي الدوري الأوروبي "يوروباليغ".

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