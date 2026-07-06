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رياضة

لوكلير يعود إلى الفوز في سباق بريطاني فوضوي

Lebanon 24
06-07-2026 | 01:14
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لوكلير يعود إلى الفوز في سباق بريطاني فوضوي
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حقق شارل لوكلير فوزه الأول في فورمولا 1 منذ نحو عامين، بعدما حسم جائزة بريطانيا الكبرى، الأحد 5 تموز، في سباق فوضوي انتهى خلف سيارة الأمان، فيما فشل متصدر الترتيب كيمي أنتونيلي في حصد النقاط مجدداً بعد تعرض سيارته لمشكلة.

وانطلق لوكلير بقوة، متجاوزاً أنتونيلي في البداية، بينما تراجع سائق مرسيدس إلى المركز الثالث. وفي اللفات الأخيرة، كان السائق الإيطالي يضغط للحاق بسائق فيراري، قبل أن يبلغ فريقه بوجود مشكلة في نظام التوجيه.

ومنح لوكلير فريق فيراري فوزه الـ250 في تاريخ فورمولا 1، بعدما دخلت سيارة الأمان إثر حادث لافت لماكس فيرستابن، الذي فقد السيطرة على سيارته وانزلق إلى الحصى وهو في المركز الثالث.

وقال لوكلير عبر الراديو بعد الفوز: "أخيراً! هذا الفوز له طعم خاص، رغم أنني كنت أتمنى نهاية أكثر طبيعية".

وبعد السباق، خرج سائق موناكو من سيارته وركض نحو فريق فيراري، حيث اندفع العاملون لاحتضانه، حتى سقط أحد الحواجز أمامه. وكان آخر فوز للوكلير في فورمولا 1 في جائزة الولايات المتحدة الكبرى في تشرين الأول 2024.

سباق أنتونيلي ينهار

بعدما أبلغ أنتونيلي فريقه بوجود مشكلة في السيارة، دخل إلى منطقة الصيانة، لكن ذلك لم يحل الأزمة، ليبدأ بالتراجع في الترتيب. ثم جاء حادث فيرستابن ليقلب المشهد في المراحل الأخيرة.

واستفاد جورج راسل، زميل أنتونيلي في مرسيدس ومنافسه على اللقب، من الفوضى ليحتل المركز الثاني ويحرم فيراري من ثنائية، بعدما بقي على إطارات قديمة حين دخل لويس هاميلتون إلى الصيانة تحت سيارة الأمان.

وحصل هاميلتون على إطارات جديدة، لكنه لم يتمكن من استغلالها لأن السباق انتهى خلف سيارة الأمان، ليكتفي بالمركز الثالث.

وحافظ هاميلتون على مركزه بعد تلقيه توبيخاً فقط في تحقيق بعد السباق، بسبب الاشتباه بمخالفته تعليمات الأعلام الصفراء. وقال إنه كان منشغلاً بالنظر في المرايا لمتابعة فيرستابن، ولم يدرك أن الأخير خرج عن المسار ولم ينتبه إلى العلم.

أما أنتونيلي، فعبر خط النهاية تاسعاً، بعدما تجاهل طلبات فريقه بالانسحاب من السباق حفاظاً على السيارة. لكنه خسر مركزه لاحقاً بسبب عقوبة زمنية نتيجة خروجه عن المسار، ليتراجع إلى المركز الـ16.

ورغم هيمنة مرسيدس على موسم 2026 حتى الآن، بدأت الموثوقية تتحول إلى نقطة ضعف واضحة. فقد فشل أنتونيلي في دخول النقاط في سباقين من آخر 3 جوائز كبرى، بعدما عطلته مشاكل السيارة أيضاً في سباق برشلونة-كاتالونيا الذي فاز به هاميلتون، بينما تعرض راسل لعطل كبير في كندا في أيار.

راسل يستفيد في صراع اللقب

منح المركز الثاني راسل دفعة مهمة في صراع البطولة، رغم أن السائق البريطاني لم يكن يملك الوتيرة الأقوى طوال عطلة نهاية الأسبوع. وتقلص فارق أنتونيلي في الصدارة من 43 نقطة إلى 25 نقطة فقط، أي ما يعادل قيمة فوز واحد.

وكان راسل قد حل رابعاً في سباق السبرينت، ورابعاً في التجارب التأهيلية، وكان ينافس فيرستابن على المركز الرابع في السباق قبل الفوضى الأخيرة.

وقال راسل: "إذا أردت القتال على البطولة، يجب أن تكون العروض أفضل. يجب أن أكون أفضل".

من جهته، قال مدير مرسيدس توتو وولف إن الفريق يعتقد أن سيارة أنتونيلي تعرضت لأضرار بعد اصطدامها بأحد الحواجز الجانبية، واصفاً اليوم بأنه حمل مشاعر مختلطة للفريق.

حادث فيرستابن يثير التساؤلات

بعد مشاهدة إعادة حادث فيرستابن، وصف راسل ما حدث بأنه "غريب"، متسائلاً عما إذا كانت هناك مشكلة في الجناح الخلفي لسيارة بطل العالم 4 مرات.

وإذا صح ذلك، فستكون هذه المرة الثانية خلال أكثر من أسبوع بقليل التي يواجه فيها فيرستابن مشكلة مماثلة، بعد حادثه في النمسا عندما انكسر جناحه في التجارب التأهيلية واصطدم بالحاجز.

وجاء لاندو نوريس رابعاً مع مكلارين، بعدما تضرر سباق زميله أوسكار بياستري مبكراً، فيما حل إسحاق حجار خامساً مع ريد بول.

واحتل ثنائي "Racing Bulls"، ليام لاوسون والبريطاني الصاعد أرفيد ليندبلاد، المركزين السادس والسابع، أمام غابرييل بورتوليتو ثامناً مع أودي.

أما سائقا ألبين، فرانكو كولابينتو وبيار غاسلي، فأنهيا السباق في المركزين التاسع والعاشر، مستفيدين من عقوبة أنتونيلي. (asia one)

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