تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بعد أن نجا منتخب إنكلترا من ليلة عاصفة في المكسيك.. توماس توخيل يقطع هذا العهد

Lebanon 24
06-07-2026 | 03:51
A-
A+
بعد أن نجا منتخب إنكلترا من ليلة عاصفة في المكسيك.. توماس توخيل يقطع هذا العهد
بعد أن نجا منتخب إنكلترا من ليلة عاصفة في المكسيك.. توماس توخيل يقطع هذا العهد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعهد مدرب منتخب إنكلترا توماس توخيل بالمضي "بكل قوة" نحو حلم التتويج بكأس العالم، بعد الفوز المثير على المكسيك 3-2 في مباراة صعبة على ملعب أزتيكا.
Advertisement

وبعد تصدرها المجموعة L، ثم تجاوزها الكونغو الديمقراطية في دور الـ32، نجحت إنكلترا في تخطي أصحاب الأرض رغم صعوبة الارتفاع، والأجواء الجماهيرية الضاغطة، واللعب بعشرة لاعبين في الشوط الثاني.

وسجل جود بيلينغهام هدفين سريعين للمنتخب الإنكليزي، قبل أن يقلص خوليان كينيونيس الفارق للمكسيك. ثم تعرض جاريل كوانساه للطرد في مواجهة فوضوية ضمن دور الـ16.

وأضاف هاري كين الهدف الثالث لإنكلترا من ركلة جزاء، قبل أن يتسبب لاحقاً بركلة جزاء سجل منها راؤول خيمينيز هدف المكسيك الثاني. ورغم الضغط، صمد منتخب توخيل حتى النهاية وخرج بفوز ثمين.

وقال توخيل بعد المباراة: "أريد فقط أن أقول شكراً. إذا بقيتم مستيقظين وأرسلتم لنا طاقتكم، فأنا أقول لكم شكراً. إذا كانوا يعتقدون أننا لا نشعر بذلك، فنحن نشعر به 100 في المئة".

وأضاف: "هناك الكثير مما يمكن حبه في هذا الفريق. عليهم فقط أن يواصلوا الدفع، الدفع، والدفع".

وتابع: "سنمضي الآن بكل قوة. لدينا يومان للتعافي، وسنستخدم هذه الطاقة لمواصلة القتال والبقاء في البطولة".

وسيلتقي المنتخب الإنكليزي في ربع النهائي مع النرويج، التي أقصت البرازيل، وذلك على ملعب "Hard Rock Stadium" في ميامي.

وستكون المواجهة أمام إيرلينغ هالاند ورفاقه اختباراً صعباً، لكن توخيل يرى أن مجموعته أثبتت امتلاكها العقلية المطلوبة إلى جانب الجودة الفنية.

وقال المدرب الألماني: "هناك الكثير من الدروس على المستوى الكروي، لكن الدرس الأكبر هو أن هذا الفريق يملك قلباً وعقلية وتماسكاً من نوع خاص".

وأضاف: "أعتقد أن جماهيرنا هنا وفي إنكلترا يمكن أن تكون فخورة، وأنا أعتقد أنها فخورة فعلاً. هذا لا يحدث إذا لم تكن المجموعة مؤمنة حقاً بما تفعله".

وتابع: "إذا لم تكن المجموعة متماسكة بالروح الصحيحة، فهذا غير ممكن. لقد جعلناه ممكناً رغم كل الظروف، ونحن فخورون بذلك".

وعادت بعثة إنكلترا مباشرة إلى مقرها في كانساس سيتي بعد المباراة، فيما بقي جوردان هندرسون في مكسيكو سيتي للخضوع لفحوص بعد إصابة في المعصم تعرض لها خلال الاحتفالات.

وسيبدأ المنتخب التحضير لمواجهة النرويج الأربعاء، بينما رفض توخيل الحديث عن احتمال مواجهة الأرجنتين في نصف النهائي، رغم أن الفوز في أزتيكا أعاد إلى الذاكرة تاريخاً إنكليزياً مؤلماً في هذا الملعب مع هدف دييغو مارادونا الشهير "يد الله".

وقال توخيل: "لن أتحدث عن نصف النهائي. لدينا الآن فرصة لبعض أيام الراحة. لن أعيد مشاهدة مباراتنا، ولن أشاهد أي شيء عن النرويج خلال الـ24 ساعة المقبلة".

وأضاف: "سأقضي يوماً كاملاً من دون كرة قدم، ثم سنفكر في النرويج. سنتعامل مع الأمور خطوة بخطوة. لا توجد طريقة أخرى".

وختم: "نعرف تاريخنا الحزين مع هذا الملعب، واليوم صنعنا السلام معه. نعرف ماذا يتطلب الفوز على المكسيك في أزتيكا ضمن كأس العالم، ونعرف ماذا يتطلب تسجيل 3 أهداف في مرمى فريق لم يكن قد تلقى أي هدف حتى الآن. نحن لا نفكر في نصف النهائي".
مواضيع ذات صلة
قبل موقعة المكسيك.. استقبال عدائي لمنتخب إنكلترا
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 12:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
توخيل يشبّه كين بسمكة قرش بعد إنقاذ إنكلترا
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 12:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
كأس العالم.. إنكلترا تقصي المكسيك بعد مباراة مجنونة
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 12:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
اول أهداف كأس العالم 2026 منتخب المكسيك يسجل الهدف الأول في شباك جنوب أفريقيا
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 12:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

الديمقراطية

كأس العالم

الديمقراطي

الأرجنتين

البرازيل

ديمقراطي

إنكليزي

المكسيك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-07-06
Lebanon24
02:16 | 2026-07-06
Lebanon24
01:14 | 2026-07-06
Lebanon24
00:47 | 2026-07-06
Lebanon24
00:38 | 2026-07-06
Lebanon24
00:22 | 2026-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24