بعد أن نجا منتخب إنكلترا من ليلة عاصفة في المكسيك.. توماس توخيل يقطع هذا العهد

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وبعد تصدرها المجموعة L، ثم تجاوزها الكونغو في دور الـ32، نجحت إنكلترا في تخطي أصحاب الأرض رغم صعوبة الارتفاع، والأجواء الجماهيرية الضاغطة، واللعب بعشرة لاعبين في الشوط الثاني.وسجل جود بيلينغهام هدفين سريعين للمنتخب الإنكليزي، قبل أن يقلص خوليان كينيونيس الفارق للمكسيك. ثم تعرض جاريل كوانساه للطرد في مواجهة فوضوية ضمن دور الـ16.وأضاف هاري كين الهدف الثالث لإنكلترا من ركلة جزاء، قبل أن يتسبب لاحقاً بركلة جزاء سجل منها راؤول خيمينيز هدف المكسيك الثاني. ورغم الضغط، صمد منتخب توخيل حتى النهاية وخرج بفوز ثمين.وقال توخيل بعد المباراة: "أريد فقط أن أقول شكراً. إذا بقيتم مستيقظين وأرسلتم لنا طاقتكم، فأنا أقول لكم شكراً. إذا كانوا يعتقدون أننا لا نشعر بذلك، فنحن نشعر به 100 في المئة".وأضاف: "هناك الكثير مما يمكن حبه في هذا الفريق. عليهم فقط أن يواصلوا الدفع، الدفع، والدفع".وتابع: "سنمضي الآن بكل قوة. لدينا يومان للتعافي، وسنستخدم هذه الطاقة لمواصلة القتال والبقاء في البطولة".وسيلتقي المنتخب الإنكليزي في ربع النهائي مع النرويج، التي أقصت ، وذلك على ملعب "Hard Rock Stadium" في ميامي.وستكون المواجهة أمام إيرلينغ هالاند ورفاقه اختباراً صعباً، لكن توخيل يرى أن مجموعته أثبتت امتلاكها العقلية المطلوبة إلى جانب الجودة الفنية.وقال المدرب الألماني: "هناك الكثير من الدروس على المستوى الكروي، لكن الدرس الأكبر هو أن هذا الفريق يملك قلباً وعقلية وتماسكاً من نوع خاص".وأضاف: "أعتقد أن جماهيرنا هنا وفي إنكلترا يمكن أن تكون فخورة، وأنا أعتقد أنها فخورة فعلاً. هذا لا يحدث إذا لم تكن المجموعة مؤمنة حقاً بما تفعله".وتابع: "إذا لم تكن المجموعة متماسكة بالروح الصحيحة، فهذا غير ممكن. لقد جعلناه ممكناً رغم كل الظروف، ونحن فخورون بذلك".وعادت بعثة إنكلترا مباشرة إلى مقرها في كانساس سيتي بعد المباراة، فيما بقي جوردان هندرسون في مكسيكو سيتي للخضوع لفحوص بعد إصابة في المعصم تعرض لها خلال الاحتفالات.وسيبدأ المنتخب التحضير لمواجهة النرويج الأربعاء، بينما رفض توخيل الحديث عن احتمال مواجهة في نصف النهائي، رغم أن الفوز في أزتيكا أعاد إلى الذاكرة تاريخاً إنكليزياً مؤلماً في هذا الملعب مع هدف دييغو مارادونا الشهير "يد الله".وقال توخيل: "لن أتحدث عن نصف النهائي. لدينا الآن فرصة لبعض أيام الراحة. لن أعيد مشاهدة مباراتنا، ولن أشاهد أي شيء عن النرويج خلال الـ24 ساعة المقبلة".وأضاف: "سأقضي يوماً كاملاً من دون كرة قدم، ثم سنفكر في النرويج. سنتعامل مع الأمور خطوة بخطوة. لا توجد طريقة أخرى".وختم: "نعرف تاريخنا الحزين مع هذا الملعب، واليوم صنعنا السلام معه. نعرف ماذا يتطلب الفوز على المكسيك في أزتيكا ضمن ، ونعرف ماذا يتطلب تسجيل 3 أهداف في مرمى فريق لم يكن قد تلقى أي هدف حتى الآن. نحن لا نفكر في نصف النهائي".