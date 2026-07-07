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رياضة

الأرجنتين إلى ربع نهائي مونديال 2026 بعد فوز مثير على مصر

Lebanon 24
07-07-2026 | 13:03
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الأرجنتين إلى ربع نهائي مونديال 2026 بعد فوز مثير على مصر
الأرجنتين إلى ربع نهائي مونديال 2026 بعد فوز مثير على مصر photos 0
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حجز منتخب الأرجنتين مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد تحقيقه فوزًا مثيرًا على منتخب مصر بنتيجة 3-2، في مواجهة شهدت تقلبات كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

ونجح المنتخب المصري في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف من دون رد، بعدما افتتح المدافع ياسر إبراهيم التسجيل في الدقيقة 15، إثر ضربة رأسية متقنة سكنت شباك المنتخب الأرجنتيني.

وحاول المنتخب الأرجنتيني العودة إلى أجواء المباراة سريعًا، وحصل على ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالحه، إلا أن الحارس المصري مصطفى شوبير تألق في التصدي لها، ليحافظ على تقدم "الفراعنة" مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز منتخب مصر تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 65 عن طريق مصطفى زيكو، بعدما وضع الكرة في مرمى الأرجنتين.

لكن المنتخب الأرجنتيني لم يستسلم، وتمكن كريستيان روميرو من تقليص الفارق وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 79، قبل أن ينجح ليونيل ميسي في إحراز هدف التقدم الثالث في الدقيقة 83.

وفي الوقت بدل الضائع، أضاف إينزو فرنانديز الهدف الرابع للأرجنتين، ليحسم تأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه بنتيجة 3-2.

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