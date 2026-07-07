الأرجنتين إلى ربع نهائي مونديال 2026 بعد فوز مثير على مصر

حجز منتخب مقعده في الدور ربع النهائي من 2026، بعد تحقيقه فوزًا مثيرًا على منتخب مصر بنتيجة 3-2، في مواجهة شهدت تقلبات كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

ونجح المنتخب المصري في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف من دون رد، بعدما افتتح المدافع ياسر إبراهيم التسجيل في الدقيقة 15، إثر ضربة رأسية متقنة سكنت شباك المنتخب الأرجنتيني.

وحاول المنتخب الأرجنتيني العودة إلى أجواء المباراة سريعًا، وحصل على ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالحه، إلا أن الحارس شوبير تألق في التصدي لها، ليحافظ على تقدم " " مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز منتخب مصر تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 65 عن طريق مصطفى زيكو، بعدما وضع في مرمى الأرجنتين.

لكن المنتخب الأرجنتيني لم يستسلم، وتمكن كريستيان روميرو من تقليص الفارق وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 79، قبل أن ينجح في إحراز هدف التقدم الثالث في الدقيقة 83.

وفي الوقت بدل الضائع، أضاف إينزو الهدف الرابع للأرجنتين، ليحسم تأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه بنتيجة 3-2.