الجزائر الاستثناء الوحيد.. 5 منتخبات أفريقية كسرت شباك الأرجنتين في كأس العالم

ارتفع عدد المنتخبات التي تمكنت من هز شباك المنتخب الأرجنتيني في تاريخ مشاركاته ببطولة إلى 5 منتخبات، بعدما سجل المدافع ياسر إبراهيم هدف التقدم لمصر خلال مواجهة المنتخبين في دور الـ16 من مونديال 2026.

وبات المنتخب المنتخب الأفريقي لم ينجح في تسجيل أي هدف أمام في تاريخ مواجهاتهما بكأس العالم، بعدما خسر أمام أبطال العالم ثلاث مرات بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى من النسخة الحالية.

وسبق لعدد من المنتخبات الأفريقية أن سجلت أمام الأرجنتين في البطولة العالمية، إذ حققت واحدة من أبرز المفاجآت في تاريخ كأس العالم عندما هزمت "راقصي التانغو" بهدف دون رد في نسخة 1990.

كما نجحت في تسجيل 6 أهداف خلال 5 مواجهات مونديالية أمام الأرجنتين أعوام 1994 و2002 و2010 و2014 و2018.

وسجلت كوت ديفوار هدفاً في مرمى الأرجنتين خلال كأس العالم 2006، بينما أحرز منتخب الرأس الأخضر هدفين في مواجهة دور الـ32 من مونديال 2026.

وبذلك تواصل مصر كتابة تاريخ المواجهات الأفريقية مع الأرجنتين، بعدما أصبحت خامس منتخب من القارة السمراء يتمكن من التسجيل في شباك بطل العالم 3 مرات عبر تاريخ كأس العالم.