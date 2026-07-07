الجزائر الاستثناء الوحيد.. 5 منتخبات أفريقية كسرت شباك الأرجنتين في كأس العالم

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
ارتفع عدد المنتخبات الأفريقية التي تمكنت من هز شباك المنتخب الأرجنتيني في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم إلى 5 منتخبات، بعدما سجل المدافع ياسر إبراهيم هدف التقدم لمصر خلال مواجهة المنتخبين في دور الـ16 من مونديال 2026.
وبات المنتخب الجزائري المنتخب الأفريقي الوحيد الذي لم ينجح في تسجيل أي هدف أمام الأرجنتين في تاريخ مواجهاتهما بكأس العالم، بعدما خسر أمام أبطال العالم ثلاث مرات بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى من النسخة الحالية.
وسبق لعدد من المنتخبات الأفريقية أن سجلت أمام الأرجنتين في البطولة العالمية، إذ حققت الكاميرون واحدة من أبرز المفاجآت في تاريخ كأس العالم عندما هزمت "راقصي التانغو" بهدف دون رد في نسخة 1990.
كما نجحت نيجيريا في تسجيل 6 أهداف خلال 5 مواجهات مونديالية أمام الأرجنتين أعوام 1994 و2002 و2010 و2014 و2018.
وسجلت كوت ديفوار هدفاً في مرمى الأرجنتين خلال كأس العالم 2006، بينما أحرز منتخب الرأس الأخضر هدفين في مواجهة دور الـ32 من مونديال 2026.
وبذلك تواصل مصر كتابة تاريخ المواجهات الأفريقية مع الأرجنتين، بعدما أصبحت خامس منتخب من القارة السمراء يتمكن من التسجيل في شباك بطل العالم 3 مرات عبر تاريخ كأس العالم.