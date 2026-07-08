تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

احتجاج رسمي من الاتحاد المصري على تحكيم مواجهة الأرجنتين

Lebanon 24
08-07-2026 | 03:56
A-
A+
احتجاج رسمي من الاتحاد المصري على تحكيم مواجهة الأرجنتين
احتجاج رسمي من الاتحاد المصري على تحكيم مواجهة الأرجنتين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن بالغ استيائه من الأداء التحكيمي في المباراة التي خسرها المنتخب الوطني أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من كأس العالم، مؤكداً تمسكه بحقوق المنتخب واتخاذ كل الإجراءات التي تكفلها اللوائح.
Advertisement

وقال الاتحاد، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه يستنكر أداء طاقم التحكيم بقيادة الفرنسي فرانسوا لوتيكسيه، إلى جانب بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، والتي أثارت، بحسب البيان، “الكثير من علامات الاستفهام”، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها وسائل إعلام ومحللون رياضيون لهذا الأداء.

وأضاف البيان: “يؤكد الاتحاد تمسكه بحقوق المنتخب الوطني، وحرصه على اتخاذ كل ما تكفله اللوائح من إجراءات تحفظ العدالة ونزاهة المنافسة”.

وكان المنتخب المصري قد أهدر تقدمه بهدفين نظيفين، سجلهما ياسر إبراهيم ومصطفى عبد الرؤوف (زيكو)، قبل أن تستقبل شباكه ثلاثة أهداف في آخر عشر دقائق، ليودع البطولة ويفقد فرصة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأثار الحكم الفرنسي غضب الجهاز الفني للمنتخب بعد إلغائه هدفاً لزيكو في الدقيقة 62، عقب مراجعة تقنية الفيديو، التي اعتبرت أن مروان عطية ارتكب خطأ بحق ليساندرو مارتينيز في بداية الهجمة، رغم أنها بدأت بمهارة من هيثم حسن وتمريره من محمد صلاح.

كما اعترض المنتخب المصري على عدم لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لصالح محمد صلاح، قبل أن تنجح الأرجنتين في تسجيل هدف الفوز خلال الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأكد الاتحاد في ختام بيانه أنه، رغم انتهاء مشوار المنتخب في البطولة، فإن الفخر بما قدمه اللاعبون سيبقى قائماً، بعدما أظهروا التزاماً وروحاً قتالية نالت احترام الجميع، وقدموا صورة مشرّفة لكرة القدم المصرية.

من جانبه، وجّه المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن انتقادات حادة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، متهماً إياه بمحاباة حامل اللقب لأسباب تسويقية.

ومن المقرر أن تلتقي الأرجنتين، بطلة مونديال قطر 2022، منتخب سويسرا في الدور ربع النهائي يوم الأحد المقبل في كانساس سيتي.
مواضيع ذات صلة
ممثل مصري شهير يُثير الجدل.. ارتدى قميص الأرجنتين قبل مواجهة مصر ثم حذف الفيديو
lebanon 24
Lebanon24
08/07/2026 14:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المنتخب المصري يسجل الهدف الثاني في شباك الأرجنتين في الدقيقة 66 والنتيجة 2 - 0
lebanon 24
Lebanon24
08/07/2026 14:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزائر أمام الأرجنتين.. محرز وميسي في مواجهة خاصة
lebanon 24
Lebanon24
08/07/2026 14:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رسمياً.. ميسي يقود قائمة الأرجنتين لمونديال 2026
lebanon 24
Lebanon24
08/07/2026 14:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

الاتحاد الدولي لكرة القدم

المدير الفني

كأس العالم

لكرة القدم

يوم الأحد

كرة القدم

عبر موقع

المصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:38 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
06:15 | 2026-07-08
Lebanon24
04:30 | 2026-07-08
Lebanon24
01:22 | 2026-07-08
Lebanon24
23:38 | 2026-07-07
Lebanon24
23:00 | 2026-07-07
Lebanon24
16:03 | 2026-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24