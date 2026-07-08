احتجاج رسمي من الاتحاد المصري على تحكيم مواجهة الأرجنتين

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أعرب الاتحاد المصري ، اليوم الأربعاء، عن بالغ استيائه من الأداء التحكيمي في المباراة التي خسرها المنتخب الوطني أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من ، مؤكداً تمسكه بحقوق المنتخب واتخاذ كل الإجراءات التي تكفلها اللوائح.وقال الاتحاد، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه يستنكر أداء طاقم التحكيم بقيادة الفرنسي فرانسوا لوتيكسيه، إلى جانب بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، والتي أثارت، بحسب البيان، “الكثير من علامات الاستفهام”، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها وسائل إعلام ومحللون رياضيون لهذا الأداء.وأضاف البيان: “يؤكد الاتحاد تمسكه بحقوق المنتخب الوطني، وحرصه على اتخاذ كل ما تكفله اللوائح من إجراءات تحفظ العدالة ونزاهة المنافسة”.وكان المنتخب المصري قد أهدر تقدمه بهدفين نظيفين، سجلهما ياسر إبراهيم ومصطفى عبد الرؤوف (زيكو)، قبل أن تستقبل شباكه ثلاثة أهداف في آخر عشر دقائق، ليودع البطولة ويفقد فرصة التأهل إلى الدور ربع النهائي.وأثار الحكم الفرنسي غضب الجهاز الفني للمنتخب بعد إلغائه هدفاً لزيكو في الدقيقة 62، عقب مراجعة تقنية الفيديو، التي اعتبرت أن مروان عطية ارتكب خطأ بحق ليساندرو مارتينيز في بداية الهجمة، رغم أنها بدأت بمهارة من هيثم حسن وتمريره من محمد صلاح.كما اعترض المنتخب المصري على عدم لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لصالح محمد صلاح، قبل أن تنجح الأرجنتين في تسجيل هدف الفوز خلال الوقت المحتسب بدل الضائع.وأكد الاتحاد في ختام بيانه أنه، رغم انتهاء مشوار المنتخب في البطولة، فإن الفخر بما قدمه اللاعبون سيبقى قائماً، بعدما أظهروا التزاماً وروحاً قتالية نالت احترام الجميع، وقدموا صورة مشرّفة لكرة القدم .من جانبه، وجّه للمنتخب المصري حسام حسن انتقادات حادة إلى (فيفا)، متهماً إياه بمحاباة حامل اللقب لأسباب تسويقية.ومن المقرر أن تلتقي الأرجنتين، بطلة مونديال قطر 2022، منتخب سويسرا في الدور ربع النهائي المقبل في كانساس سيتي.