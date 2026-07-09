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رياضة

تشواميني يقترب من عقد طويل مع ريال مدريد

Lebanon 24
09-07-2026 | 00:05
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تشواميني يقترب من عقد طويل مع ريال مدريد
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كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد بات قريباً من تجديد عقد لاعبه الفرنسي أوريلين تشواميني خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في مرحلة جديدة يعيشها النادي الملكي على مستوى إعادة الهيكلة الفنية، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان ريال مدريد قد مرّ بموسمين من دون ألقاب، وسط تراجع واضح في حضوره خلال المباريات الحاسمة، خصوصاً مواجهات الكلاسيكو أمام برشلونة.

وأبرم النادي 4 صفقات في الفترة الماضية، بضم مارك كوكوريلا وإبراهيما كوناتي وبرناردو سيلفا ودينزل دومفريس، فيما رحل عنه داني سيبايوس وفران جارسيا.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن ريال مدريد يقترب من حسم ملف تجديد عقد تشواميني.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "أوريلين تشواميني سيوقع عقداً جديداً مع ريال مدريد قريباً".

وأشار إلى أن الاتفاق تم على عقد يمتد حتى حزيران 2031، مضيفاً أن ريال مدريد يستعد للتوقيع قريباً، بعدما لم تكتمل صفقة انتقال اللاعب إلى مانشستر يونايتد بسبب مطالبه المالية المرتفعة ورفض النادي الإسباني السماح له بالرحيل.

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