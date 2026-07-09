بعد اتهامات بسرقة المباراة.. أول رد من رئيس لجنة حكام "فيفا" على أزمة مباراة مصر والأرجنتين

رد رئيس لجنة الحكام في "فيفا"، بييرلويجي كولينا، على الجدل التحكيمي الذي رافق 2026، مؤكداً أن حكام البطولة يعملون باستقلالية كاملة، وأن الحديث عن ضغوط أو تأثيرات خارجية "لا أساس له".

وجاءت تصريحات كولينا بعد نهاية دور الـ16، في ظل اعتراضات واسعة على عدد من القرارات، خصوصاً في مباراة مصر والأرجنتين التي أقيمت في أتلانتا.

وشهدت المواجهة جدلاً بعد إلغاء هدف للمنتخب المصري، واحتساب هدف للأرجنتين، إلى جانب مطالبات باحتساب ركلة جزاء لمحمد صلاح. وخسر منتخب مصر اللقاء 3-2، بعدما كان متقدماً بهدفين دون رد.

وقال كولينا، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لـ"فيفا" عبر منصة "إكس": "دعونا نبدأ بالإشارة إلى أننا لعبنا حتى الآن عدداً من المباريات يزيد بنسبة 50% مقارنة بكأس العالم قطر 2022، ولا تزال هناك ثماني مباريات كبيرة متبقية".

وأضاف: " ، نحن راضون عن مستوى التحكيم. ومع هذا العدد الكبير من المباريات التي تُقام خلال فترة زمنية قصيرة، فمن الطبيعي ألا تسير بعض الأمور دائماً كما هو متوقع".

وشدد كولينا على أن حول القرارات جزء من ، لكنه رفض التشكيك في نزاهة الحكام، قائلاً: "النقاش البنّاء حول القرارات سيظل دائماً جزءاً من اللعبة، لكن الاتهامات التي لا تستند إلى أي دليل لا مكان لها في كرة القدم. لا يحق لأحد التشكيك في نزاهة حكام كأس العالم".

وحذر من أن هذه الاتهامات قد تقود إلى تهديدات تطال الحكام وعائلاتهم، معتبراً أن ذلك "غير مقبول".

وأكد كولينا استقلالية منظومة التحكيم داخل "فيفا"، قائلاً: "لا أحد يستطيع الادعاء بأن لجنة الحكام في فيفا تتعرض لتأثير من أي جهة، ولا حتى من الدولي جياني إنفانتينو".

وتطرق كولينا إلى الجدل في مباراة مصر والأرجنتين، موضحاً أن تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" تراجع كامل مرحلة الهجمة التي تسبق تسجيل أي هدف، وليس اللمسة الأخيرة فقط.

وقال: "بعد تسجيل أي هدف، يقوم حكم الفيديو المساعد بمراجعة مرحلة الاستحواذ الهجومي بالكامل. وإذا تم رصد مخالفة في بناء الهجمة وكان لها تأثير على تسجيل الهدف، فإن حكم الفيديو يوصي الحكم بإجراء مراجعة ميدانية عبر الشاشة".

وأشار إلى أنه لا توجد حدود زمنية أو مسافة محددة تمنع العودة إلى لقطة سابقة إذا كانت مؤثرة في الهدف.

وضرب مثالاً بمباراة مصر والأرجنتين، قائلاً إن مروان عطية داس "بشكل واضح" على قدم المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز خلال بناء الهجمة.

وعن مطالبة مصر بركلة جزاء لصلاح قبل الهدف الثالث للأرجنتين، قال كولينا إن الحكم وحكم الفيديو اعتبرا أن الاحتكاك بين محمد صلاح وجوليان ألفاريز كان طبيعياً ضمن إطار اللعب، ولا يستوجب احتساب مخالفة.