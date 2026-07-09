تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

هالاند يقلق إنكلترا.. وتقرير يكشف الخطر

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-07-2026 | 06:30
A-
A+
هالاند يقلق إنكلترا.. وتقرير يكشف الخطر
هالاند يقلق إنكلترا.. وتقرير يكشف الخطر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سلط موقع "FourFourTwo" البريطاني الضوء على الأرقام اللافتة التي يحققها النرويجي إيرلينغ هالاند مع منتخب بلاده، قبل مواجهة إنكلترا في ربع نهائي كأس العالم.
Advertisement
 
ويقول التقرير الذي ترجمه "لبنان24" إن الحديث عن قدرة هالاند على التسجيل لم يعد أمرا مفاجئا، خصوصا أن مهاجم مانشستر سيتي يسجل بمعدل يتجاوز 4 أهداف في كل 5 مباريات منذ انتقاله إلى ملعب الاتحاد عام 2022. لكن أرقامه مع منتخب النرويج تبدو أكثر غرابة، حتى مقارنة بمستوياته العالية المعتادة.
ففي سن الـ25، أصبح هالاند الهداف التاريخي لمنتخب النرويج برصيد 62 هدفا، متفوقا بفارق كبير على صاحب الرقم السابق يورغن يوفه، الذي سجل 33 هدفا، وكان آخر أهدافه عام 1934.
ويلفت التقرير إلى أن هالاند سجل في مشاركته الأولى بكأس العالم هذا الصيف عددا من الأهداف يعادل ما سجله روميلو لوكاكو ولويس سواريز طوال مسيرتهما في البطولة، كما يفصله هدف واحد فقط عن رقم دييغو مارادونا، علما أن هؤلاء الثلاثة شاركوا في 4 نسخ من كأس العالم.
لكن الرقم الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى إنكلترا، قبل مباراة السبت في ميامي، أن هالاند سجل في آخر 14 مباراة رسمية خاضها مع النرويج. وخلال هذه السلسلة، أحرز 27 هدفا، بينها 3 ثلاثيات، واحدة منها جاءت ضمن خماسية سجلها في فوز كبير على مولدوفا بنتيجة 11-1.
كما تضمنت هذه السلسلة تسجيل ثنائيات في مرمى البرازيل والسنغال وإيطاليا، وهي منتخبات لا يمكن التعامل معها كخصوم عاديين في كرة القدم العالمية.
ويشير التقرير إلى أن العامل الأهم أمام إنكلترا قد يكون الحفاظ على التركيز حتى الدقائق الأخيرة، إذ اعتاد هالاند التسجيل في المراحل المتأخرة من المباريات، خصوصا أمام المنتخبات القوية. فقد جاء هدفه الأول أمام البرازيل في الدقيقة 79، وسجل هدف الفوز على ساحل العاج في الدقيقة 86، كما أحرز هدفيه أمام السنغال في الشوط الثاني.
وبحسب التقرير، تبقى العراق المنتخب الوحيد الذي سجل هالاند في مرماه خلال الشوط الأول في آخر 8 مباريات خاضها مع النرويج.
 
مواضيع ذات صلة
من يسيطر على الذكاء الاصطناعي؟.. تقرير أممي يكشف الخطر
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 18:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حديث عن "اغتيالات" في لبنان.. تقرير يكشف الخطر الكبير
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 18:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نصف العاملين في لبنان تحت الخطر.. تقرير دولي يكشف
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 18:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير: مسيّرات كوبا تقلق واشنطن.. فهل اقتربت الحرب؟
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 18:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مونديال 2026

صحافة أجنبية

كأس العالم

البريطاني

كرة القدم

مانشستر

إيطاليا

لبنان24

العراق

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
21:59 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:02 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:37 | 2026-07-09
Lebanon24
08:30 | 2026-07-09
Lebanon24
07:25 | 2026-07-09
Lebanon24
04:30 | 2026-07-09
Lebanon24
03:16 | 2026-07-09
Lebanon24
02:24 | 2026-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24