هالاند يقلق إنكلترا.. وتقرير يكشف الخطر

سلط موقع "FourFourTwo" الضوء على الأرقام اللافتة التي يحققها النرويجي إيرلينغ هالاند مع منتخب بلاده، قبل مواجهة إنكلترا في ربع نهائي .

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ويقول التقرير الذي ترجمه " " إن الحديث عن قدرة هالاند على التسجيل لم يعد أمرا مفاجئا، خصوصا أن مهاجم سيتي يسجل بمعدل يتجاوز 4 أهداف في كل 5 مباريات منذ انتقاله إلى ملعب الاتحاد عام 2022. لكن أرقامه مع منتخب النرويج تبدو أكثر غرابة، حتى مقارنة بمستوياته العالية المعتادة.

ففي سن الـ25، أصبح هالاند الهداف التاريخي لمنتخب النرويج برصيد 62 هدفا، متفوقا بفارق كبير على صاحب الرقم السابق يورغن يوفه، الذي سجل 33 هدفا، وكان آخر أهدافه عام 1934.

ويلفت التقرير إلى أن هالاند سجل في مشاركته الأولى بكأس العالم هذا الصيف عددا من الأهداف يعادل ما سجله روميلو لوكاكو ولويس سواريز طوال مسيرتهما في البطولة، كما يفصله هدف واحد فقط عن رقم دييغو مارادونا، علما أن هؤلاء الثلاثة شاركوا في 4 نسخ من كأس العالم.

لكن الرقم الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى إنكلترا، قبل مباراة السبت في ميامي، أن هالاند سجل في آخر 14 مباراة رسمية خاضها مع النرويج. وخلال هذه السلسلة، أحرز 27 هدفا، بينها 3 ثلاثيات، واحدة منها جاءت ضمن خماسية سجلها في فوز كبير على مولدوفا بنتيجة 11-1.

كما تضمنت هذه السلسلة تسجيل ثنائيات في مرمى البرازيل والسنغال وإيطاليا، وهي منتخبات لا يمكن التعامل معها كخصوم عاديين في العالمية.

ويشير التقرير إلى أن العامل الأهم أمام إنكلترا قد يكون الحفاظ على التركيز حتى الدقائق الأخيرة، إذ اعتاد هالاند التسجيل في المراحل المتأخرة من المباريات، خصوصا أمام المنتخبات القوية. فقد جاء هدفه الأول أمام البرازيل في الدقيقة 79، وسجل هدف الفوز على ساحل العاج في الدقيقة 86، كما أحرز هدفيه أمام السنغال في الشوط الثاني.

وبحسب التقرير، تبقى المنتخب الوحيد الذي سجل هالاند في مرماه خلال الشوط الأول في آخر 8 مباريات خاضها مع النرويج.