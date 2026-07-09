عرض عالمي بين الشوطين.. من هم المشاهير الذين سيحيون حفل نهائي المونديال؟

أعلن "فيفا"، الأربعاء 8 ، مشاركة جاستن بيبر في عرض ما بين شوطي نهائي ، ضمن حفل يضم عدداً من النجوم العالميين.

وينضم بيبر إلى أسماء بارزة بينها وشاكيرا وفرقة "بي تي إس"، إلى جانب نجم الأفروبيتس بورنا بوي، وقائد الأوركسترا الفنزويلي غوستافو دوداميل، وجوقة "PS22" المؤلفة من طلاب مدارس ابتدائية في ستاتن بنيويورك.

ومن المقرر أن يشارك في ختام أيضاً أعضاء فرقة "كولدبلاي"، فيما يشرف كريس مارتن على الحفل الممتد لـ11 دقيقة خلال المباراة النهائية المقررة خارج في 19 تموز.

ويهدف العرض إلى دعم صندوق "فيفا" العالمي لتعليم المواطنين، الذي يسعى إلى جمع 100 مليون دولار لمساعدة الأطفال في الوصول إلى التعليم وكرة القدم.

وقال بيبر: "يجمع كأس العالم العالم بطريقة لا مثيل لها. أنا ممتن لكوني جزءاً من عرض ما بين الشوطين، وأكثر امتناناً لمعرفتي أنه يساهم بالفعل في توسيع نطاق فرص التعليم للأطفال حول العالم".

وتبرز مشاركة بورنا بوي بشكل خاص، كونه يشارك شاكيرا في الأغنية الرسمية لكأس العالم هذا العام "داي داي"، التي تمزج بين الأفروبيتس والإيقاعات اللاتينية بطابع عالمي متعدد اللغات.

وقال بورنا بوي: "كأس العالم لكرة القدم هي إحدى اللحظات النادرة التي تجمع العالم بأسره. إن تمثيل في أول عرض بين شوطي العالم لكرة القدم هو شرف ومسؤولية أعتز بهما كثيراً".

وعلى عكس "السوبر بول"، لا تُعد عروض ما بين الشوطين تقليداً شائعاً في ، إذ تعتمد بطولات كبرى مثل عادة على حفلات موسيقية قبل المباراة.

وسيضم العرض أيضاً شخصيات من "شارع سمسم"، إضافة إلى دمى شهيرة مثل كيرميت وميس بيغي. (asia one)