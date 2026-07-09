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خاص

"نهائي مبكر" في ربع النهائي؟.. تقرير يصنّف المواجهات

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-07-2026 | 08:30
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نهائي مبكر في ربع النهائي؟.. تقرير يصنّف المواجهات
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تزداد الاثارة في كأس العالم مع اقتراب مباريات ربع النهائي بعدما انحصر السباق على اللقب بين 8 منتخبات، وسط مواجهات تحمل طابعا تنافسيا كبيرا.
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ويقول تقرير لموقع "NBC Boston" ترجمه "لبنان24" إن أولى مباريات ربع النهائي ستكون إعادة لمواجهة نصف نهائي 2022، عندما تلتقي فرنسا، القوة الأوروبية الكبيرة، مع المغرب، المنتخب الأفريقي الصاعد، في مباراة يتوقع أن تكون قوية.
 
وفي مباراة الجمعة، تختبر إسبانيا سجلها الدفاعي المثالي في البطولة أمام بلجيكا، التي اكتسحت الولايات المتحدة 4-1. أما السبت، فتلتقي النرويج مع إنكلترا في مواجهة بين "الحصان الأسود" الجديد وقوة أوروبية تبحث عن لقب طال انتظاره، فيما تسعى الأرجنتين، حاملة اللقب، إلى مواصلة حملة الدفاع عن تاجها أمام سويسرا.
 
وبحسب التقرير، تأتي مباراة الأرجنتين وسويسرا في المركز الرابع من حيث الإثارة المتوقعة. فرغم وجود ليونيل ميسي، يرى التقرير أن الأرجنتين احتاجت إلى مجهود كبير منه أكثر مما يجب، كما أنها واجهت صعوبات أمام الرأس الأخضر ومصر، وانتهت المباراتان بنتيجة ضيقة 3-2. أما سويسرا، فهي قادرة على مجاراة الكبار، لكنها تفتقد إلى النجوم البارزين، ما يجعل مهمتها مرتبطة كثيرا بأداء غرانيت تشاكا والحارس غريغور كوبل.
 
في المركز الثالث، تأتي مواجهة إسبانيا وبلجيكا. فإسبانيا لم تستقبل أي هدف حتى الآن، مع عودة رودري إلى مستواه في خط الوسط، لكنها تعاني هجوميا، في ظل عدم جاهزية لامين يامال بالكامل وإصابة نيكو ويليامز. في المقابل، تراجعت "الجيل الذهبي" البلجيكي، لكن تيبو كورتوا وروميلو لوكاكو لا يزالان مؤثرين، إلى جانب لياندرو تروسارد وشارل دي كيتيلاري ويوري تيليمانس.
 
أما مباراة فرنسا والمغرب فجاءت في المركز الثاني. ويرى التقرير أن المغرب تغيّر مقارنة بنسخة 2022، خصوصا مع تألق براهيم وبلال الخنوس على الأطراف، رغم القلق من إصابة إسماعيل صيباري. لكن فرنسا تملك قوة هجومية كبيرة بوجود كيليان مبابي ومايكل أوليسيه وديزيري دوي وعثمان ديمبيلي.
 
وتتصدر مواجهة النرويج وإنكلترا قائمة المباريات الأكثر إثارة، إذ تجمع أقوى هداف في البطولة إيرلينغ هالاند بمنتخب يضم عددا كبيرا من لاعبي الدوري الإنكليزي الذين يعرفونه جيدا. ويشير التقرير إلى أن النرويج ستعتمد على لحظات هالاند الحاسمة بدعم من مارتن أوديغارد، بينما تدخل إنكلترا اللقاء بعد فوز مثير على المكسيك، مع تألق جود بيلينغهام وهاري كاين وبوكايو ساكا.
 
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