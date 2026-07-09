صمود مغربي أمام الضغط الفرنسي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

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قبل صافرة نهاية الشوط الأول، فرض التعادل السلبي (0-0) نفسه على مواجهة وفرنسا، ضمن الدور ربع النهائي من 2026، في شوط شهد أفضلية هجومية واضحة للمنتخب الفرنسي وتألقاً لافتاً للحارس ياسين بونو.ودخل المنتخب الفرنسي المباراة بقوة، إذ هدد مرمى المغرب مبكراً في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية من من خارج منطقة الجزاء، لكن بونو تصدى لها بثبات. واستمر الضغط الفرنسي عبر الاستحواذ وتبادل التمريرات بحثاً عن ثغرة في الدفاع المغربي، فيما اكتفى "أسود الأطلس" بمحاولات محدودة، أبرزها كرة طويلة من إبراهيم دياز نحو في الدقيقة التاسعة، لكنها خرجت إلى خارج الملعب.وفي الدقيقة 13، أبعد الدفاع المغربي عرضية خطيرة من لوكاس ديني، قبل أن يهدر عثمان ديمبيلي فرصة جديدة لفرنسا في الدقيقة 18، بعدما حول عرضية من ديزيريه دوي برأسية مرت إلى جانب القائم الأيسر.واحتسب الحكم ركلة جزاء لفرنسا في الدقيقة 28، إلا أن ياسين بونو واصل تألقه وتصدى لها ببراعة، ليحرم "الديوك" من افتتاح التسجيل ويحافظ على التعادل.وتوقفت المباراة بعدها بدقيقة لاستراحة شرب المياه، قبل أن يعود المنتخب الفرنسي لفرض أفضليته، حيث اخترق ديزيريه دوي منطقة الجزاء في الدقيقة 35 وسدد كرة قوية نحو الزاوية اليسرى، لكن بونو كان لها بالمرصاد.ورغم أن نسبة الاستحواذ كانت متساوية بين المنتخبين بواقع 50% لكل منهما حتى الدقيقة 39، فإن الأفضلية الهجومية كانت لصالح ، التي سجلت ست تسديدات مقابل غياب أي محاولة على المرمى من جانب المغرب.واحتسب الحكم خمس دقائق وقتاً بدل ضائع، وكادت فرنسا أن تخطف هدف التقدم في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب، بعدما أطلق لوكاس ديني تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة.