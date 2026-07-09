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رياضة

مكافآت خيالية بالملايين.. كم حصدت كل دولة في كأس العالم 2026؟

Lebanon 24
09-07-2026 | 14:05
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مكافآت خيالية بالملايين.. كم حصدت كل دولة في كأس العالم 2026؟
مكافآت خيالية بالملايين.. كم حصدت كل دولة في كأس العالم 2026؟ photos 0
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يشهد كأس العالم 2026 منافسات حافلة بالإثارة والندية، ونجح في تلبية التوقعات بعدما قدّم مباريات قوية على أرض الملعب، إلى جانب الكثير من الجدل خارجه.
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ومع وصول البطولة إلى الدور ربع النهائي، غادرها 40 منتخبًا، من بينها الدول المضيفة المكسيك والولايات المتحدة وكندا التي ودّعت المنافسات من دور الـ16، إضافة إلى منتخبات بارزة مثل ألمانيا والبرازيل والبرتغال وهولندا.

وتواصل ثمانية منتخبات فقط مشوارها نحو اللقب المقرر حسمه في 19 يوليو، وهي: فرنسا، المغرب، إسبانيا، بلجيكا، إنجلترا، النرويج، الأرجنتين، وسويسرا.

وفيما يلي الجوائز المالية التي ضمنتها المنتخبات بحسب مراحل البطولة:

الخروج من دور المجموعات (المراكز 48-33):
حصلت المنتخبات الـ16 التي ودّعت البطولة من دور المجموعات على 9 ملايين دولار لكل منتخب.
الخروج من دور الـ32 (المراكز 32-17):
نالت المنتخبات التي تأهلت من دور المجموعات ثم خرجت من دور الـ32 11 مليون دولار لكل منها.
الخروج من دور الـ16 (المراكز 16-9):
حصلت المنتخبات الثمانية التي غادرت من هذا الدور على 11 مليون دولار أيضًا.
المتأهلون إلى ربع النهائي:
ضمن كل منتخب من المنتخبات الثمانية المتبقية 19 مليون دولار على الأقل، مع إمكانية ارتفاع المكافآت كلما تقدم في البطولة.

أما الجوائز في الأدوار الأخيرة، فتوزع على النحو الآتي:

الخاسر في مباراة المركز الثالث: 27 مليون دولار.
الفائز بالمركز الثالث: 29 مليون دولار.
وصيف البطولة: 33 مليون دولار.
بطل كأس العالم 2026: 50 مليون دولار.
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