مكافآت خيالية بالملايين.. كم حصدت كل دولة في كأس العالم 2026؟

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ومع وصول البطولة إلى الدور ربع النهائي، غادرها 40 منتخبًا، من بينها الدول المضيفة والولايات المتحدة وكندا التي ودّعت المنافسات من دور الـ16، إضافة إلى منتخبات بارزة مثل والبرازيل والبرتغال وهولندا.وتواصل ثمانية منتخبات فقط مشوارها نحو اللقب المقرر حسمه في 19 يوليو، وهي: ، ، ، بلجيكا، إنجلترا، النرويج، ، وسويسرا.حصلت المنتخبات الـ16 التي ودّعت البطولة من دور المجموعات على 9 ملايين دولار لكل منتخب.نالت المنتخبات التي تأهلت من دور المجموعات ثم خرجت من دور الـ32 11 مليون دولار لكل منها.حصلت المنتخبات الثمانية التي غادرت من هذا الدور على 11 مليون دولار أيضًا.ضمن كل منتخب من المنتخبات الثمانية المتبقية 19 مليون دولار على الأقل، مع إمكانية ارتفاع المكافآت كلما تقدم في البطولة.الخاسر في مباراة المركز الثالث: 27 مليون دولار.الفائز بالمركز الثالث: 29 مليون دولار.وصيف البطولة: 33 مليون دولار.بطل كأس العالم 2026: 50 مليون دولار.