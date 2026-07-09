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رياضة

رجل أعمال بارز مرشح لرئاسة شركة الكرة بالزمالك.. من هو؟

Lebanon 24
09-07-2026 | 23:00
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رجل أعمال بارز مرشح لرئاسة شركة الكرة بالزمالك.. من هو؟
رجل أعمال بارز مرشح لرئاسة شركة الكرة بالزمالك.. من هو؟ photos 0
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كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب اختيار المرشح الأبرز لرئاسة شركة كرة القدم الجديدة التي أعلن نادي الزمالك المصري تأسيسها، في إطار خطة تهدف إلى تطوير إدارة قطاع الكرة وفق نموذج احترافي.

وكان مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد وافق بالأغلبية على تدشين شركة كرة القدم، بهدف تحقيق استدامة مالية وتعزيز استقرار النادي على المدى الطويل، من خلال فصل إدارة قطاع الكرة ماليًا وإداريًا عن النادي.

وأوضح الزمالك أن الشركة الجديدة ستتولى إدارة التزاماتها وأنشطتها ومواردها المالية بشكل مستقل، دون تحميل خزينة النادي أي أعباء مالية، بما يساهم في تطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية الحديثة والحفاظ على موارد النادي.

من المرشح لرئاسة شركة الكرة؟

وقال الإعلامي أحمد شوبير إن رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس هو المرشح الأول لتولي منصب رئيس شركة كرة القدم في نادي الزمالك.

ويحظى أيمن عباس بشهرة بين جماهير الزمالك، باعتباره نجل ممدوح عباس الرئيس الشرفي الحالي للنادي، كما يعد أحد المشاركين في برنامج "شارك تانك" الخاص بدعم الشراكات الاستثمارية مع رواد الأعمال في مصر.

وأشار شوبير أيضًا إلى وجود مستثمر جديد للفريق إلى جانب شركة كرة القدم، لكنه لم يكشف عن هويته أو تفاصيل الشراكة المرتقبة.

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