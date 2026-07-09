إسبانيا وبلجيكا.. مواجهة ثقيلة على بطاقة نصف النهائي في كأس العالم

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وتقام مباراة إسبانيا وبلجيكا، الجمعة 10 ، على ملعب لوس أنجلوس، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت والحادية عشرة بتوقيت .وتُنقل المباراة عبر قناتي "beIN MAX 1" و"beIN MAX 3".ويدخل المنتخب الإسباني اللقاء بسقف طموحات مرتفع، رغم أن أداءه في البطولة لم يصل بعد إلى مرحلة الإمتاع الكامل، إذ بدا أكثر واقعية وتماسكاً.وبعد بداية قوية أمام السعودية والنمسا، تراجع الزخم الهجومي لإسبانيا في المباريات التالية، مكتفياً بتسجيل هدفين فقط في 3 مباريات.مع ذلك، يراهن كثيرون على أن المنتخب الإسباني قد يظهر بنسخة أقوى أمام بلجيكا، خصوصاً أن المنتخبات الكبرى غالباً ما ترفع مستواها مع التقدم في الأدوار الإقصائية.في المقابل، يدخل منتخب بلجيكا المباراة بثقة كبيرة، بعدما انتفض في الأدوار الإقصائية وسجل 7 أهداف في مباراتين، بينها رباعية في شباك الولايات المتحدة.كما يحمل "الشياطين الحمر" دفعة معنوية إضافية، بعد الجدل الذي سبق مباراتهم الماضية بشأن قرار "فيفا" رفع الإيقاف عن المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، وهو القرار الذي أثار استياءً بلجيكياً واسعاً.وإذا كررت بلجيكا أداءها الهجومي أمام الولايات المتحدة، فإن دفاع إسبانيا وحارسها أوناي سيمون سيكونان أمام اختبار صعب في مواجهة مفتوحة على أكثر من احتمال.أوناي سيمون، مارك كوكوريلا، إيمريك لابورت، باو كوبارسي، بيدرو بورو، داني أولمو، رودري، بيدري، أليكس بايينا، ميكيل أويارزابال، لامين جمال.تيبو كورتوا، تيموتي كاستاني، ناثان نغويي، براندون ميشيل، مكسيم دي كويبر، هانز فاناكن، كيفين دي بروين، يوري تيليمانس، جيريمي دوكو، شارل دي كيتيلير، لياندرو تروسارد. (الجزيرة)