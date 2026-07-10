تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ضربة لإنكلترا قبل ربع النهائي.. إيقاف لاعب لمباراتين

Lebanon 24
10-07-2026 | 01:14
A-
A+
ضربة لإنكلترا قبل ربع النهائي.. إيقاف لاعب لمباراتين
ضربة لإنكلترا قبل ربع النهائي.. إيقاف لاعب لمباراتين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تلقى منتخب إنكلترا ضربة جديدة قبل مواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف المدافع جاريل كوانساه مباراتين، إثر طرده أمام المكسيك في دور الـ16.
Advertisement

وسيغيب كوانساه عن مباراة إنكلترا ضد النرويج، السبت، في ميامي غاردنز، كما سيغيب عن نصف النهائي في حال تأهل فريق المدرب توماس توخيل.

وكان كوانساه قد طُرد في الشوط الثاني من فوز إنكلترا على المكسيك 3-2، الأحد، بعد تدخل خطير على خيسوس غاياردو.

وأكد "فيفا" أن العقوبة جاءت بسبب اللعب الخشن الجسيم.

ووصف مهاجم إنكلترا بوكايو ساكا القرار بأنه "محبط للغاية"، لكنه شدد على أن المنتخب لا يريد الدخول في حالة شكوى.

وقال ساكا: "لسنا هنا للتذمر. علينا فقط أن نتأقلم ونختار فريقاً جاهزاً للفوز على النرويج".

وتأتي العقوبة في ظل جدل واسع حول طريقة تعامل "فيفا" مع البطاقات الحمراء، بعد قرار لجنته التأديبية تعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، عقب تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتواصله مع رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو.

ودافع إنفانتينو عن استقلالية اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي، مؤكداً أن قضية بالوغون عولجت بالشكل الصحيح.

 
مواضيع ذات صلة
انطلاق المباراة بين المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 13:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل إنطلاق مباراة المكسيك وإنكلترا لمدة ساعة
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 13:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هاري كين يسّجل الهدف الأول لإنكلترا في مرمى كرواتيا
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 13:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بلجيكا تبلغ ربع النهائي وتنهي المغامرة الأميركية بالمونديال
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 13:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

الاتحاد الدولي لكرة القدم

الدولي لكرة القدم

الولايات المتحدة

الاتحاد الدولي

دونالد ترامب

كأس العالم

لكرة القدم

نهائي كأس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:45 | 2026-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:13 | 2026-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:09 | 2026-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:28 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-07-10
Lebanon24
03:45 | 2026-07-10
Lebanon24
03:13 | 2026-07-10
Lebanon24
01:09 | 2026-07-10
Lebanon24
23:28 | 2026-07-09
Lebanon24
23:00 | 2026-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24