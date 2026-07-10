ضربة لإنكلترا قبل ربع النهائي.. إيقاف لاعب لمباراتين

تلقى منتخب إنكلترا ضربة جديدة قبل مواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف المدافع جاريل كوانساه مباراتين، إثر طرده أمام المكسيك في دور الـ16.
وسيغيب كوانساه عن مباراة إنكلترا ضد النرويج، السبت، في ميامي غاردنز، كما سيغيب عن نصف النهائي في حال تأهل فريق المدرب توماس توخيل.
وكان كوانساه قد طُرد في الشوط الثاني من فوز إنكلترا على المكسيك 3-2، الأحد، بعد تدخل خطير على خيسوس غاياردو.
وأكد "فيفا" أن العقوبة جاءت بسبب اللعب الخشن الجسيم.
ووصف مهاجم إنكلترا بوكايو ساكا
القرار بأنه "محبط للغاية"، لكنه شدد على أن المنتخب لا يريد الدخول في حالة شكوى.
وقال ساكا: "لسنا هنا للتذمر. علينا فقط أن نتأقلم ونختار فريقاً جاهزاً للفوز على النرويج".
وتأتي العقوبة في ظل جدل واسع حول طريقة تعامل "فيفا" مع البطاقات الحمراء، بعد قرار لجنته التأديبية تعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق مهاجم منتخب الولايات المتحدة
فولارين بالوغون، عقب تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب
وتواصله مع رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو.
ودافع إنفانتينو عن استقلالية اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي
، مؤكداً أن قضية بالوغون عولجت بالشكل الصحيح.