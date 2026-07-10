ضربة لإنكلترا قبل ربع النهائي.. إيقاف لاعب لمباراتين

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وسيغيب كوانساه عن مباراة إنكلترا ضد النرويج، السبت، في ميامي غاردنز، كما سيغيب عن نصف النهائي في حال تأهل فريق المدرب توماس توخيل.وكان كوانساه قد طُرد في الشوط الثاني من فوز إنكلترا على المكسيك 3-2، الأحد، بعد تدخل خطير على خيسوس غاياردو.وأكد "فيفا" أن العقوبة جاءت بسبب اللعب الخشن الجسيم.ووصف مهاجم إنكلترا بوكايو القرار بأنه "محبط للغاية"، لكنه شدد على أن المنتخب لا يريد الدخول في حالة شكوى.وقال ساكا: "لسنا هنا للتذمر. علينا فقط أن نتأقلم ونختار فريقاً جاهزاً للفوز على النرويج".وتأتي العقوبة في ظل جدل واسع حول طريقة تعامل "فيفا" مع البطاقات الحمراء، بعد قرار لجنته التأديبية تعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق مهاجم منتخب فولارين بالوغون، عقب تدخل الرئيس الأميركي وتواصله مع رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو.ودافع إنفانتينو عن استقلالية اللجنة التأديبية في ، مؤكداً أن قضية بالوغون عولجت بالشكل الصحيح.