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رياضة

مبابي يطمئن فرنسا بعد إصابة الكاحل.. وهذا ما قاله عن صديقه حكيمي بعد الإقصاء

Lebanon 24
10-07-2026 | 03:13
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مبابي يطمئن فرنسا بعد إصابة الكاحل.. وهذا ما قاله عن صديقه حكيمي بعد الإقصاء
مبابي يطمئن فرنسا بعد إصابة الكاحل.. وهذا ما قاله عن صديقه حكيمي بعد الإقصاء photos 0
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تحدث كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، بعد الفوز على المغرب 2-0 والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، مطمئناً الجماهير بشأن حالته البدنية بعد خروجه في الدقائق الأخيرة.
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وقال مبابي في تصريحات نشرتها إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية: "أنا بخير، تعرضت لضربة في الكاحل لكنني على ما يرام".

وأوضح سبب استبداله أمام المغرب، قائلاً إن جان فيليب ماتيتا كان في حالة بدنية أفضل لخوض الدقائق الـ15 الأخيرة، لذلك فضّل مغادرة الملعب، مضيفاً: "الأمور سارت بشكل جيد، بل كاد أن يسجل أيضاً".

ورفض مبابي اعتبار أن المهمة انتهت بعد بلوغ نصف النهائي، مؤكداً أن المنتخب الفرنسي لا يملك ترف التراخي.

وأضاف: "لا أعلم إن كانت المهمة قد أُنجزت. لا يمكننا التراخي، لا يزال أمامنا مشوار طويل، وما ينتظرنا أصعب، لكننا سنتعافى جيداً".

وتطرق مبابي إلى مواجهة زميله السابق وصديقه المقرب أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب، قائلاً: "لا مجال للمشاعر. كنت هناك من أجل الفوز، وهو أيضاً كان يسعى للفوز".

وتابع: "سيكون الأمر أصعب في غرفة الملابس عندما أراه مجدداً، لأنه صديق مقرب جداً لي".

ورفع مبابي رصيده إلى 20 هدفاً في 20 مباراة بكأس العالم، بينها 12 هدفاً في 11 مباراة بالأدوار الإقصائية.
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