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خاص

"تفصيل صغير" قد يحسمها.. إسبانيا وبلجيكا وجهاً لوجه لحسم بطاقة التأهل

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-07-2026 | 04:30
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تفصيل صغير قد يحسمها.. إسبانيا وبلجيكا وجهاً لوجه لحسم بطاقة التأهل
تفصيل صغير قد يحسمها.. إسبانيا وبلجيكا وجهاً لوجه لحسم بطاقة التأهل photos 0
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تعود إسبانيا مساء اليوم إلى واجهة كأس العالم من بوابة ربع النهائي، حيث تلتقي بلجيكا في مباراة تحمل قيمة كبيرة للطرفين. الفائز لن يحصل فقط على بطاقة العبور إلى نصف النهائي، بل سيذهب إلى مواجهة فرنسا، التي حسمت تأهلها بعد فوزها على المغرب.
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إسبانيا وصلت إلى هذا الدور بصورة لافتة. المنتخب تخطى البرتغال بهدف دون رد، وواصل الحفاظ على نظافة شباكه في البطولة، وهو رقم يعكس الكثير عن شكل الفريق الحالي. لم تعد إسبانيا تعتمد فقط على الاستحواذ الطويل والتمريرات الكثيرة، بل تبدو أكثر واقعية في التعامل مع المباريات، وأكثر قدرة على حماية النتيجة عندما تتقدم.

الفريق الإسباني لا يلعب بأسماء فردية فقط، بل بمنظومة واضحة. هناك صلابة دفاعية، وحضور قوي في الوسط، ولاعبون قادرون على صناعة الفارق في الثلث الأخير. لامين يامال يبقى أحد أبرز الأسماء التي تخطف الانتباه، ليس فقط بسبب موهبته، بل لأنه يمنح إسبانيا حلولاً مختلفة على الطرف. إلى جانبه، يظهر ميكيل أويارزابال كأحد مفاتيح الهجوم، بعدما سجل حضوراً مؤثراً في البطولة.

لكن مباراة بلجيكا لا تشبه ما سبق. المنتخب البلجيكي يدخل اللقاء بعد فوز كبير على أميركا، ونتيجة من هذا النوع تمنح الفريق جرعة ثقة إضافية قبل مواجهة إسبانيا. بلجيكا لا تملك فقط أسماء جيدة، بل تملك خبرة في هذه المواعيد، ولاعبين اعتادوا اللعب في مستويات عالية داخل أوروبا.

مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي كان واضحاً عندما وصف بلجيكا بأنها أصعب اختبار لفريقه في البطولة. هذا الكلام لا يبدو مجاملة. فبلجيكا قادرة على إزعاج أي منتخب، خصوصاً عندما تجد المساحات وتنجح في نقل الكرة بسرعة إلى مناطق الخصم.

المواجهة تبدو مفتوحة على أكثر من سيناريو. إسبانيا ستسعى إلى فرض إيقاعها منذ البداية، وإبقاء الكرة تحت سيطرتها لأطول وقت ممكن. بلجيكا، في المقابل، ستبحث عن مباراة ذكية، لا تندفع فيها كثيراً ولا تترك لإسبانيا فرصة اللعب براحة. لذلك قد تكون الدقائق الأولى مهمة في رسم شكل اللقاء، خصوصاً إذا نجح أحد المنتخبين في تسجيل هدف مبكر.

ما يميز إسبانيا في هذه النسخة هو الهدوء. الفريق لا يبدو متوتراً في المباريات الكبيرة، ولا يفقد توازنه بسهولة. أمام البرتغال، لم تكن المباراة سهلة، لكن إسبانيا عرفت كيف تخرج منها بأقل ضجيج ممكن وبأكبر مكسب: بطاقة تأهل وثقة إضافية.

أما بلجيكا، فهي أمام فرصة لإثبات أن الفوز على أميركا لم يكن مجرد ليلة هجومية ناجحة. مواجهة إسبانيا ستكون معياراً مختلفاً، لأن الخصم أكثر تنظيماً وأقل عشوائية، ولا يمنح الكثير من الفرص. لذلك تحتاج بلجيكا إلى تركيز عالٍ وإلى استغلال اللحظات القليلة التي قد تتاح لها أمام المرمى.

المباراة أيضاً تحمل بعداً خاصاً لأنها تحدد منافس فرنسا في نصف النهائي. وهذا وحده يكفي لرفع مستوى الضغط على الطرفين. إسبانيا تريد تأكيد أنها أحد أبرز المرشحين للقب، وبلجيكا تريد أن تقول إنها ما زالت قادرة على الذهاب بعيداً في بطولة الكبار.

في النهاية، تبدو إسبانيا أكثر ثباتاً في البطولة، بينما تأتي بلجيكا بزخم هجومي واضح بعد رباعية أميركا. وبين ثبات الإسبان واندفاعة البلجيكيين، ينتظر الجمهور مباراة قوية، قد تُحسم بتفصيل صغير، لكنها ستقول الكثير عن شكل المنافسة على اللقب في الأيام المقبلة.
 
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