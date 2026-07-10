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رياضة

بعد خروج المنتخبات.. تقييم يكشف أداء العرب في "مونديال 2026"

Lebanon 24
10-07-2026 | 16:00
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بعد خروج المنتخبات.. تقييم يكشف أداء العرب في مونديال 2026
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نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً استعرض فيه حصيلة مشاركة المنتخبات العربية في كأس العالم 2026، وذلك بعد إسدال الستار على المشوار العربي بخروج المنتخب المغربي من الدور ربع النهائي إثر خسارته أمام نظيره الفرنسي.
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وأشار التقرير إلى أنه، ورغم غياب أي منتخب عربي عن الدور نصف النهائي، فإن البطولة حملت العديد من المكاسب الفنية والتاريخية، وأظهرت تطوراً ملحوظاً في مستوى عدد من المنتخبات، إلى جانب تسجيل إنجازات غير مسبوقة يمكن البناء عليها خلال السنوات المقبلة.

وأوضح التقرير أن المنتخب المغربي واصل ترسيخ مكانته بين كبار المنتخبات العالمية، بعدما بلغ الدور ربع النهائي للمرة الثانية توالياً، ليصبح أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز.

وقدم "أسود الأطلس" مشواراً مميزاً، تعادلوا خلاله مع البرازيل، وتغلبوا على اسكتلندا وهايتي وهولندا، قبل إقصاء كندا صاحبة الأرض في الدور ثمن النهائي، فيما انتهت رحلتهم أمام المنتخب الفرنسي.

ورأى التقرير أن المنتخب المصري حقق أفضل مشاركة في تاريخه بكأس العالم، بعدما تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى، وسجل أول انتصار مونديالي له على حساب نيوزيلندا، قبل أن يودع البطولة من الدور ثمن النهائي عقب خسارة مثيرة أمام الأرجنتين، رغم تقدمه بهدفين نظيفين حتى الدقائق الأخيرة، في مباراة أثارت جدلاً تحكيمياً واسعاً.

ولفت التقرير إلى أن المنتخب الجزائري عاد إلى الدور الثاني للمرة الأولى منذ مونديال 2014، بعدما تجاوز واحدة من أصعب مجموعات البطولة، والتي ضمت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، والنمسا، والأردن.

وكان من أبرز مكاسب "الخضر" قدرتهم على استعادة التوازن بعد الخسارة القاسية أمام الأرجنتين في الجولة الأولى، ليؤكد المنتخب شخصيته ويحجز مكانه بين المنتخبات المتأهلة للدور الثاني.

وفي ما يتعلق بالمنتخب السعودي، اعتبر التقرير أن نتائجه جاءت أفضل مما تعكسه حصيلة الخروج من دور المجموعات، إذ لم يخسر سوى أمام إسبانيا، أحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب، كما قدم أداءً تنافسياً أمام أوروغواي، بينما اكتسب التعادل مع الرأس الأخضر قيمة أكبر بعدما واصل المنتخب الأفريقي عروضه القوية في البطولة.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن المنتخب القطري حقق تقدماً مقارنة بمشاركته في مونديال 2022، بعدما حصد أول نقطة في تاريخه بكأس العالم إثر تعادله مع سويسرا، معتبراً أن هذا التطور يمنح "العنابي" قاعدة يمكن الانطلاق منها مستقبلاً رغم الخروج المبكر أمام كندا.

وعن المنتخب الأردني، أوضح التقرير أن مشاركته الأولى في تاريخ كأس العالم، رغم انتهائها بثلاث هزائم، شكلت محطة مهمة لاكتساب الخبرة، خصوصاً أنه نجح في التسجيل خلال جميع مبارياته، وذلك رغم غياب مهاجمه الأساسي يزن النعيمات بسبب الإصابة.

أيضاً، تناول التقرير عودة المنتخب العراقي إلى كأس العالم لأول مرة منذ عام 1986، مشيراً إلى أن وجوده في مجموعة قوية ضمت فرنسا، والنرويج، والسنغال لم يمنعه من تقديم مستويات اتسمت بالشجاعة والندية، معتبراً أن مجرد العودة إلى النهائيات يمثل إنجازاً مهماً بعد أربعة عقود من الغياب.

وفي المقابل، رأى التقرير أن المنتخب التونسي خرج بأضعف حصيلة في تاريخ مشاركاته المونديالية، إلا أن هذه النتائج قد تشكل دافعاً لإعادة بناء المشروع الكروي، سواء على مستوى الأجيال الجديدة أو الجهاز الفني أو منظومة كرة القدم التونسية بشكل عام.

وخلص التقرير إلى أن المنتخبات العربية، رغم إخفاقها في بلوغ المربع الذهبي، أنهت مشاركتها في كأس العالم 2026 بحصيلة حملت الكثير من المؤشرات الإيجابية، سواء من خلال تثبيت مكانة بعض المنتخبات على الساحة العالمية أو اكتساب أخرى خبرات قد تمهد لمشاركات أكثر نجاحاً في المستقبل.
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