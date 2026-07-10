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رياضة

عرض مالي ضخم.. الأهلي السعودي يتحرك لضم نجم فنربخشة

Lebanon 24
10-07-2026 | 09:41
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عرض مالي ضخم.. الأهلي السعودي يتحرك لضم نجم فنربخشة
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كشفت تقارير صحفية تركية عن دخول النادي الأهلي السعودي في سباق التعاقد مع أحد أبرز نجوم فنربخشة، ضمن مساعيه لتعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية.
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وذكر الصحفي التركي ليفينت أوميت إيرول أن إدارة الأهلي تضع الجناح كرم أكتوركوغلو على رأس قائمة أهدافها، وتستعد لتقديم عرض مالي ضخم لإقناع فنربخشة بالتخلي عن خدماته.

وأشار إيرول إلى أن قيمة العرض المحتمل قد تصل إلى 35 مليون يورو، في محاولة لحسم صفقة الدولي التركي خلال الميركاتو الحالي، لافتًا إلى أن إتمامها سيعتمد على موافقة النادي واللاعب عند وصول العرض الرسمي.

من هو كرم أكتوركوغلو؟

يُعد كرم أكتوركوغلو من أبرز لاعبي المنتخب التركي، ويتميز بقدرته على اللعب في مركز الجناح الأيسر، إلى جانب الجناح الأيمن والمهاجم الثاني، مستفيدًا من سرعته ومهاراته في المراوغة وصناعة وتسجيل الأهداف.

وانضم أكتوركوغلو، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى فنربخشة في صيف 2025 قادمًا من بنفيكا بعقد يمتد حتى عام 2029، ونجح في فرض نفسه سريعًا كأحد العناصر الأساسية في الفريق.

وتبلغ قيمته السوقية نحو 20 مليون يورو، وقد شارك في 44 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 15 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة، ليؤكد حضوره الهجومي المؤثر مع فنربخشة.
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