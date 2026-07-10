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رياضة

رسميًا.. جورجي جيسوس مدربًا لمنتخب البرتغال

Lebanon 24
10-07-2026 | 07:45
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رسميًا.. جورجي جيسوس مدربًا لمنتخب البرتغال
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أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تعاقده رسميًا مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لقيادة المنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للإسباني روبرتو مارتينيز الذي غادر منصبه عقب انتهاء عقده بعد خروج البرتغال من كأس العالم.

وجاء تعيين جيسوس بعد فترة من رحيله عن نادي النصر السعودي في مايو الماضي، حيث سبق له قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري روشن السعودي.

وتُعد هذه المهمة الأولى لجيسوس على رأس الجهاز الفني لمنتخب وطني، بعد مسيرة تدريبية امتدت على مدار 36 عامًا مع عدد من الأندية.

وقال الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي: "اليوم نبدأ مرحلة جديدة. أهلًا بك في المنتخب الوطني، السيد جورجي جيسوس".

ومن المقرر أن يقود جيسوس منتخب البرتغال، بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، في منافسات دوري الأمم الأوروبية، وكأس الأمم الأوروبية 2028، ثم كأس العالم 2030.

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