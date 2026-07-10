تهديدات بالقتل تؤجل عودة كامباز لكولومبيا

وقال الصحفي كاميلو بينتو، الذي يتابع نادي ديبورتيس توليما، النادي الذي تدرج فيه اللاعب، إن كامباز تلقى تهديدات بعد المباراة، معبّرا عن استنكاره لما وصفه بمحاولات بعض المشجعين تكرار المأساة التي عاشتها كولومبيا عام 1994، في إشارة إلى مقتل المدافع أندريس إسكوبار عقب تسجيله هدفا بالخطأ في مرماه خلال كأس العالم آنذاك.وأضاف أن التهديدات لم تقتصر على اللاعب، بل طالت أيضا أفراد أسرته، بمن فيهم ابنته البالغة من العمر خمس سنوات، وهو ما أثار موجة تضامن واسعة مع مهاجم روزاريو سنترال الأرجنتيني.وجاءت الانتقادات بعد الفرصة التي أهدرها كامباز في الدقيقة 114 من الشوط الإضافي الثاني أمام سويسرا، عندما وصلته داخل منطقة الجزاء بعد ارتدادها من أحد المدافعين، لكنه سددها فوق المرمى من زاوية ضيقة، لتضيع فرصة كانت قد تمنح كولومبيا بطاقة التأهل.ورغم تلك اللقطة، كان كامباز قد قدم بطولة جيدة، إذ سجل هدفا في مرمى أوزبكستان، كما نجح في تنفيذ إحدى ركلات الترجيح أمام سويسرا، إلا أن ذلك لم يمنع تعرضه لحملة واسعة من الإساءات والتهديدات عبر الإنترنت.ووجّه كامباز رسالة للجماهير عبر في محاولة لتخفيف الأجواء ونبذ العنف، قائلاً: "كولومبيا ، من فضلكم لا يجب أبداً أن نفقد الاحترام، يمكننا التفكير بطريقة مختلفة، نشعر بالإحباط أو الحزن، لكن لا يجب أن يبرر شغفنا الكراهية أو العيش في خوف".وأضاف: "حلمت منذ طفولتي بالدفاع عن ألوان كولومبيا والاستماع للنشيد الوطني وتمثيل الملايين، وبتسجيل هدف في كأس العالم، يمكنني أن أشكر الرب على تحقيق هذا الحلم".وواصل: "أعرف قدر الحزن لدى الجمهور الكولومبي الآن، أشعر بالأسف حقاً لعدم منحكم السعادة، لكن لم يكن هناك أي نقص في التصميم أو العزيمة أو الالتزام أو الحب للقميص، أعطينا كل شيء داخل الملعب".أعادت هذه المخاوف واقعة مقتل أندريس إسكوبار لاعب منتخب كولومبيا عقب تسجيله لهدف في مرماه بالخطأ خلال كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة أيضا.بعد نحو عشرة أيام من خروج كولومبيا من كأس العالم 1994، قتل المدافع أندريس إسكوبار بالرصاص أمام أحد الحانات في مدينة ميديين، عقب مشادة مع مجموعة من الأشخاص.وأطلق القاتل عليه ست رصاصات مردداً كلمة "هدف" مع كل طلقة، في حادث هز البلاد. وألقت الشرطة القبض على المجرم، وصدر بحقه حكم بالسجن 43 عاما، لكنه أُفرج عنه بعد قضاء 11 عاما فقط بسبب حسن السلوك.