تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

هالاند لا يسجّل الأهداف فقط... بل أسماء المواليد في البيرو!

Lebanon 24
10-07-2026 | 23:30
A-
A+
هالاند لا يسجّل الأهداف فقط... بل أسماء المواليد في البيرو!
هالاند لا يسجّل الأهداف فقط... بل أسماء المواليد في البيرو! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت هيئة السجل المدني في البيرو أن مئات العائلات أطلقت اسم النجم النرويجي إيرلنغ هالاند على مواليدها الجدد، تيمناً بتألقه اللافت في كأس العالم 2026، بعدما قاد منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وحقق مهاجم مانشستر سيتي شعبية كبيرة خلال البطولة، بعدما سجل سبعة أهداف في أربع مباريات، وأسهم في إقصاء البرازيل بنتيجة 2-1، ليقود النرويج إلى مواجهة مرتقبة أمام إنجلترا في ربع النهائي.

ووفقاً لهيئة السجل المدني، يحمل 468 شخصاً في البيرو اسم "هالاند"، فيما سُجل 91 مولوداً بالاسم الكامل "إيرلنغ هالاند".

وقال المتحدث باسم الهيئة، إيفان توريس، إن العديد من نجوم كرة القدم يشكلون مصدر إلهام للعائلات البيروفية عند اختيار أسماء أطفالهم، مشيراً إلى أن معظم المواليد الذين حملوا اسم هالاند سُجلوا خلال الأسابيع التي تلت انطلاق كأس العالم، مع ارتفاع ملحوظ في الأعداد عقب تأهل النرويج إلى ربع النهائي.

ولا تُعد هذه الظاهرة جديدة في البيرو، إذ يحمل 3402 شخص اسم عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينهم 292 يحملون الاسم الكامل لبطل مونديال 2022.

كما يوجد 1185 شخصاً يحملون اسم عائلة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما يحمل 1241 شخصاً اسم "جمال" تيمناً بالنجم الإسباني الصاعد لامين جمال، في حين يتصدر البرازيلي نيمار القائمة، إذ يحمل اسمه 33809 أشخاص في البيرو.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كوراساو تسجّل اسمها في "غينيس" رسمياً (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 16:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
اول أهداف كأس العالم 2026 منتخب المكسيك يسجل الهدف الأول في شباك جنوب أفريقيا
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 16:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الكبار يتساقطون.. هالاند يقصي البرازيل من المونديال بهدفين
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 16:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المنتخب الاسباني يسجل الهدف الثاني في مرمى بلجيكا لتصبح النتيجة 2-1
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 16:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

البرتغالي كريستيانو رونالدو

الأرجنتيني ليونيل ميسي

كريستيانو رونالدو

مانشستر سيتي

كأس العالم

البرتغالي

كرة القدم

أرجنتيني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
08:16 | 2026-07-11
Lebanon24
06:31 | 2026-07-11
Lebanon24
06:00 | 2026-07-11
Lebanon24
05:27 | 2026-07-11
Lebanon24
04:33 | 2026-07-11
Lebanon24
04:00 | 2026-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24