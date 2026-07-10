هالاند لا يسجّل الأهداف فقط... بل أسماء المواليد في البيرو!

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أعلنت هيئة السجل المدني في البيرو أن مئات العائلات أطلقت اسم النجم النرويجي إيرلنغ هالاند على مواليدها الجدد، تيمناً بتألقه اللافت في كأس العالم 2026، بعدما قاد منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
وحقق مهاجم مانشستر سيتي شعبية كبيرة خلال البطولة، بعدما سجل سبعة أهداف في أربع مباريات، وأسهم في إقصاء البرازيل بنتيجة 2-1، ليقود النرويج إلى مواجهة مرتقبة أمام إنجلترا في ربع النهائي.
ووفقاً لهيئة السجل المدني، يحمل 468 شخصاً في البيرو اسم "هالاند"، فيما سُجل 91 مولوداً بالاسم الكامل "إيرلنغ هالاند".
وقال المتحدث باسم الهيئة، إيفان توريس، إن العديد من نجوم كرة القدم يشكلون مصدر إلهام للعائلات البيروفية عند اختيار أسماء أطفالهم، مشيراً إلى أن معظم المواليد الذين حملوا اسم هالاند سُجلوا خلال الأسابيع التي تلت انطلاق كأس العالم، مع ارتفاع ملحوظ في الأعداد عقب تأهل النرويج إلى ربع النهائي.
ولا تُعد هذه الظاهرة جديدة في البيرو، إذ يحمل 3402 شخص اسم عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينهم 292 يحملون الاسم الكامل لبطل مونديال 2022.
كما يوجد 1185 شخصاً يحملون اسم عائلة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما يحمل 1241 شخصاً اسم "جمال" تيمناً بالنجم الإسباني الصاعد لامين جمال، في حين يتصدر البرازيلي نيمار القائمة، إذ يحمل اسمه 33809 أشخاص في البيرو.