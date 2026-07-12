بعد اهتمام توتنهام ونيوكاسل.. مانشستر سيتي يحدد سعر بيع عمر مرموش

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حدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قيمة بيع مهاجمه المصري عمر مرموش خلال الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه.
وانضم مرموش إلى السيتي في كانون الثاني 2025 قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني، لكنه لم يشارك أساسياً بشكل منتظم بسبب اعتماد الفريق على النرويجي إيرلينغ هالاند.
وزادت التكهنات حول رحيله بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف، وتعرض لانتقادات بسبب إهدار بعض الفرص.
وبحسب شبكة "TEAM TALK"، استفسر نيوكاسل يونايتد وتوتنهام عن إمكانية ضم اللاعب، فيما لا يمانع مانشستر سيتي رحيله مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.
وكان مرموش قد ارتبط سابقاً ببرشلونة وأستون فيلا، لكن السيتي لم يتلقَّ عروضاً رسمية حتى الآن.
وخاض المهاجم المصري 61 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل خلالها 16 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة.